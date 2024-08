Lawenda: co to za roślina

Lawenda to roślina rodem ze słonecznej Prowansji – magicznego regionu w południowo-wschodniej Francji, słynącego z rozległych pól lawendowych. Drobne, zazwyczaj fioletowe kwiaty lawendy to ozdoba każdego ogrodu. Lawenda jest sadzona nie tylko w przydomowych ogrodach czy jako element zieleni miejskiej. Z powodzeniem jest ona również uprawiana na większych obszarach. Pola lawendy to nie tylko miejsca upraw tej rośliny na większą skalę, która następnie jest zbierana i wykorzystania w celach przemysłowych. To także wyjątkowy plener na profesjonalne sesje fotograficzne.

Lawenda jest znana w naszym kraju od lat. Ma niewielkie wymagania siedliskowe i dobrze rośnie w polskim umiarkowanym klimacie. Obecnie roślina ta występuje w ponad pięćdziesięciu odmianach ozdobnych. Do tego należy dodać nowe krzyżówki, pojawiające się właściwie co rok. W naszym klimacie najlepiej sprawdzają się odmiany mrozoodporne. Najczęściej spotykane w kraju są głównie cztery gatunki tej rośliny:

lawenda wąskolistna ( Lavandula angustifolia )

wąskolistna ( ) lawenda wielodzielna ( Lavandula multifida )

wielodzielna ( ) lawenda francuska ( Lavandulastoechas )

francuska ( ) lawenda pośrednia (Lavandula x intermedia).

Jak wygląda lawenda. W klimacie umiarkowanym krzewy lawendy osiągają wysokość zazwyczaj od 50 do 80 cm. Najwyżej sięgają kwiatostany tej rośliny, położone na końcu bezlistnych łodyg. Kwiatylawendy są bardzo małe i liczne. Grupują się w kwiatostany wyglądające jak kłosy. Kwiaty tej rośliny są nie tylko w odcieniach fioletu, ale także mogą przybierać barwy: błękitne, białe, niebieskie, szafirowe czy też w odcieniach różu. Liście lawendy są zazwyczaj szarosrebrzyste (szarozielone) i często mają włoski.

Lawenda to nie tylko ozdoba. To cenna roślina także pod kątem medycyny i kosmetologii. Najchętniej wykorzystywanym surowcem zielarskim są kwiatylawendy. Związki zawarte w lawendzie, w tym znany olejek lawendowy, mają liczne zastosowania dla zdrowia i urody. Woreczkizsuszoną lawendą to także aromatyczny element wystroju wnętrz odstraszający mole, który warto go mieć w każdej szafie.

Jak przedłużyć kwitnienie lawendy

Kiedy kwitnie lawenda. Okres kwitnienia lawendy zaczyna się w polskim, umiarkowanym klimacie od czerwca lub początku lipca. Czas ten zależy od regionu i warunków atmosferycznych. Natomiast koniec kwitnienia lawendy przypada na sierpień.

Jeśli chcemy aby nasza lawenda pięknie i długo kwitła, ważna jest jej odpowiednia pielęgnacja. Takimi zabiegami są m.in.: właściwe letnie przycinanie oraz odpowiednie nawożenie rośliny.

Letnie cięcie lawendy

Letnie przycinanie lawendy jest to zabieg przeprowadzany po okresie kwitnienia tej rośliny. Wykonuje się go od lipca do końca sierpnia. Jego celem jest pobudzenie rośliny do ponownego kwitnienia jeszcze w tym roku. Warto przycinać lawendę tuż po kwitnieniu. Bowiem zbyt późne przycięcie krzewów powoduje ich gorsze zimowanie.

Przy cięciu letnim skracamy wszystkie pędy lawendy o około 1/3 długości. Dla ułatwienia możemy ciąć nad drugą parą młodych liści. Warto pamiętać o tym, że zabieg cięcia wykonywany jest wyłącznie dla pędów ulistnionych, które nie są zdrewniałe. Ważne jest także, by po okresie kwitnienia usuwać także przekwitające kwiatostany. Na koniec, po zakończeniu zabiegów przycinania podlewamy roślinę odpowiednim nawozem przeznaczonym dla tego gatunku.

Naturalny nawóz dla lawendy ze skorupek jaj

Lawendę możemy dodatkowo wzmocnić naturalnym, samodzielnie wykonanym, ekologicznym nawozem. Lawenda preferuje podłoże o odczynie pH zasadowym, które zawiera wapń. Zatem, jeżeli chcemy, żeby nasze krzewylawendowe pięknie rosły, możemy sami zrobić nawóz, wykorzystując do tego skorupki jaj. W tym celu bierzemy skorupki po jajkach, które były gotowane w wodzie bez jakichkolwiek przypraw ani dodatków. Na początku je suszymy, a następnie dokładnie rozdrabniamy. W takiej formie mieszamy rozdrobnione skorupki z wierzchnią warstwą gleby. Tak przygotowany nawóz sprawi, że lawenda będzie wyglądać pięknie i zdrowo. Działa on bowiem na roślinę wzmacniająco. Dzięki temu lawenda może kwitnąć jeszcze przez wrzesień aż do października.