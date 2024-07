Sansewieria - co to za roślina i jak wygląda

Sansewieria (SansevieriaThunb.), znana również jako wężownica lub językteściowej, to znana i popularna w Polsce doniczkowa roślina doniczkowa należąca do rodzaju dracena. Rodzaj ten obejmuje około 70 gatunków roślin: krzewiastych sukulentów oraz sucholubnych roślin zielnych. Większość z nich pochodzi z Afryki Równikowej i Południowej, a także z tropikalnej Azji oraz Półwyspu Arabskiego.

Skąd pochodzi nazwa ”sansewieria”? Swoją nawę sansewieria zawdzięcza Raimondo di Sangro, włoskiemu księciu San Severo. Bowiem została ona nadana na jego cześć.

Jak wygląda sansewieria. Sansewieria to roślina ozdobna, którą sadzi się w donicach. Osiąga ona wysokość od 20 cm do nawet 3 m. Sansewieria posiada proste, grube liście w kształcie miecza, o szerokości maksymalnie 7 centymetrów oraz długości 40-80 cm (a w niektórych przypadkach nawet 1,5 metra). Liście te są wieczne zielone. Ich barwa jest ciemnozielona, przy czym ozdobione są one jasnozielonymi, poprzecznymi paskami. U niektórych odmian sansewierii brzegi liści są zabarwione na żółto. Niektóre sansewierie tworzą niskie rozety, u innych zaś liście są proste i wystrzelają pionowo w górę.

Sansewieria doceniona przez NASA: korzyści zdrowotne sansewierii

Jak podaje portal Zdrowie.parenting.pl, sansewieriazostała umieszczona przez NASA na liście 18 najlepszych naturalnych oczyszczaczy powietrza. Wężownica ma wiele zalet i warto ją mieć w swoim domu, a zwłaszcza w sypialni. Dlaczego?

Otóż sansewieria charakteryzuje się zdolnością do przetwarzania dwutlenku węgla w tlen nawet w nocy. Taką cechę wykazuje tylko część roślin. Bowiem wiele z nich pobiera dwutlenek węgla z powietrza i wydziela tlen wyłącznie w ciągu dnia. Natomiast w nocy zachodzi proces odwrotny. W przypadku sansewieriitlenjest wytwarzany także w nocy. Z tego powodu warto mieć sansewierię w swoim domu, zwłaszcza w sypialni. Bowiem odpowiednia ilość tlenu w powietrzu gwarantuje zdrowy sen.

Ponadto roślina ta doskonale oczyszczapowietrze. Wężownica ma zdolność neutralizowania toksyn takich jak benzyn czy formaldehyd. Ponieważ związki te mogą wywoływać bóle głowy, osłabienie układu odpornościowego, alergie, problemy z oddychaniem czy bezsenność, sansewieria pomagając w nich eliminacji korzystnie na nasze zdrowie. Poza tym wężownica nie tylko oczyszcza ale także regulujewilgotnośćpowietrza, co jest również istotnedlazdrowiaidobregosamopoczucia.

Wymagania uprawowe i pielęgnacja sansewierii

Pod względem pielęgnacji sansewieriato roślina mało wymagająca, która jest niezwykle wdzięczna w uprawie. Oczywiście pod warunkiem, że przestrzegamy kilku podstawowych zasad. Warto pamiętać, że aby sansewieria ładnie rosła, trzeba ją posadzić w ciasnej doniczce. Bowiem mała sansewieria posadzona w dużej doniczce skupi się przede wszystkim na rozroście korzeni zamiast na puszczaniu nowych liści i pędów. Dlatego doniczka musi być mała w porównaniu do wielkości rośliny.

Stanowisko i podłoże.Sansewieria preferuje podłoże dobrze przepuszczalne, które nie zatrzymuje wody. Najlepiej rośnie na stanowiskach jasnych, o dużej ilości rozproszonego światła. Jednak unikajmy wystawiania ją na pełne słońce, zwłaszcza latem.

Podlewanie i nawożenie. Wszystkie gatunki odmiany sansewierii są sukulentami. A sukulenty to rośliny, które magazynują wodę w swoich tkankach - sansewieria magazynuje ją w liściach. Do podlewania sansewierii najlepsza jest woda miękka, odstaną wodę. Podlewamy roślinę wyłącznie wtedy, kiedy jej podłoże zupełnie przeschnie. Niemniej jednak ważna jest regularność Choć sansewieria sama magazynuje wodę, nie oznacza to, że możemy ją zostawić bez podlewania przez kilka tygodni. Najlepiej podlewać ją systematycznie, średnio co 2 tygodnie. Dodatkowo co drugie-trzecie podlewanie możemy zastosować płynny nawóz uniwersalny w dawce zalecanej na opakowaniu. Sansewierię nawozimy pełną dawką od wiosny do jesieni. Zimą zaś zmniejszamy częstotliwość do jednego nawożenia co dwa miesiące z zastosowaniem połowy zalecanej dawki nawozu.