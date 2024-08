Czarna porzeczka: co to za roślina

Porzeczka czarna (Ribes nigrum) jest gatunkiem rośliny, który należy do rodziny agrestowatych czyli Grossulariaceae. Czarna porzeczka pochodzi z tych obszarów Azji i Europy, w których panuje klimat umiarkowany. W Polsce roślina ta występuje w stanie dzikim, na obszarach nizin i wyżyn. Jest również krzewem często sadzonym w ogrodach. Już w 1400 roku krzewy porzeczki były prawdopodobnie uprawiane w ogrodach w Holandii i Danii. Zaś w ślady za nimi poszły Anglia i Francja.

Jak wygląda czarna porzeczka. Jest to krzew osiągający do 2 metrów wysokości. Jej liście, kwiaty i owoce są pokrytelicznymigruczołkami, które wydzielają specyficzny zapach. Młode gałązki porzeczki są owłosione. Liście krzewu są duże, dłoniaste, 3-5 klapowe, podwójnie piłkowane. U nasady zaś ucięte lub sercowate. Na spodniej stronie liści znajdują się żywiczne gruczołki, które wydzielają silną, charakterystyczną woń. Kwiaty porzeczki czarnej są małe i niepozorne, zebrane w wielokwiatowy grona. Porzeczka czarna jest uprawiana głównie ze względu na jej smaczne owoce o typie jagody. Mają one ciemnogranatowy, wręcz czarny kolor.

Ze względu na jej duże możliwości adaptacyjne, uprawa porzeczki czarnej nie jest skomplikowana. Jednak wartopamiętać, że krzew ten ze względu na dość płytkie korzenie jest narażony na przesuszenie podłoża. Niemniej jednak czarna porzeczka nie wymaga zbyt dużej uwagi. A za prawidłową pielęgnację odwdzięczy się obfitym owocowaniem.

Dlaczego warto jeść owoce czarnej porzeczki

Owoce czarnej porzeczki są niezwykle zdrowe, a jednocześnie mają mało kalorii i niski indeks glikemiczny. 100 g owoców porzeczki czarnej to 51 kalorii. Taka ilość owoców zawiera w sobie: 14,9 g węglowodanów, 1,3 białka oraz 0,2 grama tłuszczu.

Owoce porzeczki czarnej to doskonałe źródło witamin takich jak: witamina C, witaminy: B1, B2, B6, witamina E a także prowitamina A czyli beta-karoten.Ponadto w owocach tej rośliny znajdziemy także: foliany, wapń, żelazo, potas i magnez.

OwoceRibes nigrum, podobnie jak ciemne owoce innych roślin, zawierają związki biologicznie czynne działające antyoksydacyjnie czyli przeciwutleniająco. Są to związki organiczne takie jak: flawonoidy, kwasy fenolowe oraz wspomniana wcześniej witamina C.

Prozdrowotne właściwości czarnej porzeczki wykorzystywane były już w medycynie ludowej. Stosowano je do leczenia stanów zapalnych jamy ustnej czy anginy, a także w krwawieniu dziąseł oraz w chorobach reumatycznych. Spożywanie owoców pomagało również przy leczeniuwrzodówżołądka i dwunastnicy. Wspomagało również leczeniekamicyukładumoczowego.

Obecnie właściwości czarnej porzeczki również są doceniane. Wybrane badania naukowe potwierdzają, że spożycie owoców czarnejporzeczki wpływa korzystnie na glikemię poposiłkową. A do tego: poprawia trawienie, zmniejsza nasilenie stanów zapalnych oraz wzmacnia układ odpornościowy. Ze względu na silne działanie przeciwutleniające czarnaporzeczkawpływapozytywnienazdrowie. Antyutleniacze działają prozdrowotnie neutralizującwolnerodniki tlenowe odpowiedzialne za m.in.: procesy starzenia się. Związki zawarte. W tej roślinie wykazują działanieprzeciwnowotworowe. Pozwalają obniżyćpoziomcholesterolu oraz hamująrozwójbakteriiHelicobacterpylori. Zaś obecny w nasionach czarnej porzeczki GLA czyli kwas gamma-linolenowyzapobiega objawom alergii.