Kilkulatek sam w domu – czy to legalne?

Małe dziecko samo w domu to duże zagrożenie – choć czasami rodzice nie mają innej opcji, to jednak warto taką decyzję dobrze przemyśleć. Kilkulatek pozostawiony sam sobie może zrobić sobie krzywdę czy wyrządzić szkody. Potencjalnych sytuacji jest naprawdę wiele. Nawet jeśli rodzice poinstruują dzieci, co mają zrobić na przykład w przypadku, gdy do drzwi zadzwoni ktoś obcy, nie mają stuprocentowej pewności, jak zachowa się ich pociecha, dla której pozostanie w domu również może być stresujące. Dlatego też kwestia ta jest złożona i niejednoznaczna. Co jednak warto podkreślić, w pewnych sytuacjach zostawienie dziecka samego w domu jest niezgodne z prawem. To, ile lat może mieć, by przebywać w mieszkaniu bez rodziców, reguluje ustawa.

Ile lat może mieć dziecko, by zostawić je samo w domu?

Jak wskazuje art. 106 Ustawy z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń, "kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany”. Tym samym rodzice mogą zostawić dziecko samo w domu, gdy ma ukończone co najmniej 7 lat.

To oczywiście teoria, natomiast w praktyce rodzice muszą sami ocenić, czy ich 7-letnie dziecko jest już gotowe na to, by zostać samo w domu. Choć czyhają na niego niebezpieczeństwa, warto wziąć pod uwagę też to, że takie dziecko może już, za zgodą rodziców lub opiekunów, na przykład wracać samo ze szkoły, co także niesie ze sobą zagrożenie, ale z czym najmłodsi potrafią świetnie sobie radzić. Wiele zależy od tego, jak zachowuje się twoja pociecha i czy uważasz, że jest na to gotowa.

Czy dziecko może zostać samo w domu na noc?

Zgodnie w przywołanym art. 106 Kodeksu wykroczeń, kiedy dziecko ukończy 7. rok życia może również zostać w domu samo na noc. Należy jednak je do tego odpowiednio przygotować. Co powinni zrobić rodzice?

Przede wszystkim konieczne jest przekazanie wszystkich niezbędnych informacji – kiedy rodzice wrócą, jak długo ich nie będzie, co dziecko może robić w tym czasie, czego nie powinno czy do kogo zwrócić się po pomoc. Należy również zostawić dodatkowy komplet kluczy – dziecko nie może pozostać w domu zamknięte bez możliwości opuszczenia budynku. Niezbędny jest telefon, który pozwoli na stały kontakt z rodzicami czy opiekunami. Na wszelki wypadek przyda się też lista z numerami alarmowymi.

Rodzicu, pamiętaj o zagrożeniach

Zagrożeń jest dużo, dlatego warto zminimalizować ryzyko, że dziecku coś się stanie. Pozostawiamy je przecież sam na sam ze sprzętami, ostrymi narzędziami, czasami też ogniem (na przykład świeczkami, kuchenką gazową). Oprócz wyjaśnienia dziecku, czego nie powinno robić pod nieobecność rodziców, warto też zabezpieczyć wszystko, co potencjalnie niebezpieczne – schować noże, zapałki czy substancje chemiczne, wyłączyć urządzenia, gaz, zamknąć szafki itd. Dobrym pomysłem może być również zamontowanie kamerki, dzięki której rodzic przez telefon może od czasu do czasu zerknąć, czy dziecku nic nie grozi, a w razie problemów – od razu zainterweniować.

Kto ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko?

Warto też wspomnieć o Kodeksie cywilnym, w którym art. 426 traktuje o tym, że w przypadku dziecka, które nie ukończyło 13 lat, odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody ponosi rodzic. Dlatego też, jeśli rodzice zostawią dziecko do 13. roku życia samo w domu i na przykład zaleje ono sąsiadów, to rodzice są odpowiadają za ten czyn.