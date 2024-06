Rośliny, które są łatwe w utrzymaniu

Rośliny, których uprawa nie jest wymagająca, są świetnym wyborem zarówno dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z nimi, jak i tych, które zazwyczaj nie potrafią długo utrzymać w domu niczego zielonego. Są nie tylko łatwe w "obsłudze", lecz także odporne – nawet osoba, która nie ma do nich ręki, powinna sobie z nimi poradzić. Poznaj 5 roślin do domu, które łatwo utrzymać.

Zamiokulkas – nie straszny mu brak światła i podlewania

Reklama

Zamiokulkas to roślina doniczkowa o ciemnozielonych, błyszczących liściach, które idą ku górze. Może urosnąć nawet to 100 centymetrów wysokości. Z racji tego, że jego liście są grube, a kłącza mięsiste, świetnie magazynuje wodę. Tym samym jest odporny na dłuższe okresy bez podlewania. Jeśli zapominanie o tym jest twoją główną bolączką, zamiokulkas sprawdzi się znakomicie. Ponadto kwiat ten zniesie również mało światła, jeśli postawisz go w zaciemnionym miejscu.

Reklama

Aloes – ta roślina oczyszcza powietrze i ma wiele właściwości prozdrowotnych

Rośliną idealną na start, której uprawa nie sprawi kłopotów, jest aloes. Ten sukulent jest stosowany w przemyśle spożywczym i kosmetycznym – miąższ jest bogaty w lecznicze substancje. Ponadto ta roślina oczyszcza również powietrze. W liściach dobrze magazynuje wodę, jest więc kolejną propozycją dla osób, które mają problemy z regularnym podlewaniem. Wody potrzebuje, gdy jego podłoże jest już suche. Powinien stać w jasnym miejscu, jednak nie należy go narażać bezpośrednio na promienie słoneczne. W okresie zimowym nie trzeba go często podlewać i najlepiej postawić go w takim pomieszczeniu, w którym jest nieco chłodniej.

Pieniążek – idealna roślina dla początkujących

Pieniążki to zielone rośliny doniczkowe, które są bardzo łatwe w uprawie – przede wszystkim znane są ze swojej wytrzymałości. Poradzi sobie bez przesadzania, jednak podlewania lepiej nie odpuszczać – latem potrzebuje wody średnio co 3 dni. Ponadto pieniążki nie przyciągają szkodników, bardzo rzadko też chorują.

Dracena – musisz się postarać, by ją zniszczyć

Kolejną odporną i niewymagającą rośliną domową jest dracena. Także ona posiada właściwości pozwalające na oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach. Poza tym jest niezwykle odporna. Lubi rozproszone światło i wysoką wilgotność powietrza. Podlewanie jednak jest konieczne dopiero wtedy, gdy jej podłoże jest niemal w pełni suche. To następna świetna propozycja dla osób, którym zdarza się zapominać o podlewaniu.

Sansewieria – roślina nie do zdarcia

Sansewieria uznawana jest za jedną z tym najbardziej wytrzymałych roślin domowych. To kolejny gatunek, który poradzi sobie, gdy zapomnisz go podlać – wodę magazynuje w grubych liściach. Oczyszcza powietrze w mieszkaniu, a sama dopasuje się do warunków i będzie rosła nawet, gdy w pomieszczeniu jest sucho. Można ją postawić w dowolnym miejscu – pasuje jej zarówno światło, jak i cień.