Pysznogłówka ogrodowa: Co to za roślina?

Pysznogłówka ogrodowa to roślina należąca do rodziny jasnotowatych. W warunkach naturalnych spotkać ją można w Ameryce Północnej, gdzie rośnie przede wszystkim na preriach i suchych polach. Jest jednak uprawiana jako roślina ozdobna w wielu regionach świata, w tym także w Polsce. Pysznogłówka bywa też nazywana bergamotką lub monardą.

Pysznogłówka ogrodowa jest byliną, która dorastać może nawet do 1,5 m. Ma grube i owłosione łodygi, które są czterokanciaste i wzdłuż których wyrastają sercowate liście o ząbkowanych lub piłkowanych brzegach. Łodygi mają skłonność do rozrastania się i tworzenia gęstych kęp. Na szczytach pędów rosną duże, pojedyncze kwiaty, które swoim kształtem przypominają pióropusze. Kwitną przez większą część lata – zazwyczaj od lipca do września. Występują w wielu kolorach od kremowego przez żółty i różowy aż do fioletowego i bordowego.

Pysznogłówka ogrodowa - dlaczego warto mieć ją w ogrodzie?

Pysznogłówka ogrodowa stanowi prawdziwą ozdobę ogrodu. Ładnie wygląda na rabacie, może stanowić dekorację brzegów oczek wodnych, nadaje się na kwiaty cięte, a jej niskie odmiany można uprawiać też w donicach. Jej kwiaty, poza tym, że pięknie wyglądają, wydzielają przyjemny, cytrusowy aromat. To dzięki niemu roślina przyciąga do siebie takie pożyteczne owady jak pszczoły czy motyle, stając się rośliną miododajną. Zapach pysznogłówki spełnia w ogrodzie jeszcze jedną bardzo ważną funkcję – skutecznie odstrasza kleszcze.

Poza tym liście pysznogłówki ogrodowej można dodawać do herbaty, dzięki czemu staje się ona podobna do herbaty Earl Grey. Z tego powodu bywa nawet nazywana "polską Earl Grey". Liście dorzucać można do wody z miętą i cytryną. Uzyskany w ten sposób napój jest aromatyczny i orzeźwiający. Dodawać je można również do sałatek i dań mięsnych, które zyskają dzięki temu wyjątkowy aromat.

Uprawa pysznogłówki ogrodowej

Uprawa pysznogłówki ogrodowej nie jest trudna. Aby jednak roślina bujnie kwitła, należy zapewnić jej odpowiednie stanowisko. To zaś powinno być słoneczne. Poza tym gleba, w której rośnie, najlepiej jeśli będzie żyzna, przepuszczalna i lekko wilgotna. Pysznogłówka źle znosi bowiem suszę oraz zbyt wilgotne podłoże. Z tego powodu ziemię wokół niej dobrze jest ściółkować, co zapobiega zbyt szybkiej utracie wody oraz zachwaszczeniu. W trakcie suszy zaś trzeba pamiętać o regularnym, ale niezbyt intensywnym, podlewaniu. Wiosną, na początku sezonu wegetacyjnego, warto pysznogłówkę ogrodową nawozić. Jeśli nie zapewnimy roślinie najbardziej optymalnych dla niej warunków, będzie zdecydowanie słabiej kwitła.

W trakcie kwitnienia można usuwać przekwitające pędy kwiatostanów, co przedłuża okres kwitnienia. Po przekwitnięciu warto ją przyciąć, dzięki czemu może jeszcze w tym samym sezonie ponownie zakwitnąć. Roślina ma tendencję do szybkiego rozrastania się, a pozbawiona kontroli może nawet stać się rośliną inwazyjną. Z tego powodu należy kontrolować miejsce, w którym została posadzona.

Uprawę pysznogłówki ogrodowej ułatwia fakt, że jest ona odporna na mrozy. W związku z tym większość jej odmian nie wymaga okrywania na zimę.Jest jednak dosyć często atakowana przez choroby i szkodniki. Pada ofiarą przede wszystkim mączniaka prawdziwego – choroby wywoływanej przez grzyby. Zdarza się, że atakują ją też mszyce i przędziorki.