Grudnik to kwiat z rodziny kaktusów. Kupujemy go najczęściej na przełomie listopada i grudnia. Wtedy kwitnie najpiękniej i zdobi nasze wnętrza. Ta roślina kojarzona jest podobnie jak gwiazda betlejemska z Bożym Narodzeniem. Gdy mija czas świąt i zimnych miesięcy grudnik często zrzuca kwiaty.

Reklama

Jak nawozić grudnik, by pięknie zakwitł?

Co zrobić, by kolejny raz pięknie zakwitł? Jak radzą eksperci, potrzebne jest do tego odpowiednie i regularne nawożenie tych roślin. Warto nie czekać z nim do samej zimy, ale już teraz zadbać o to, by grudnik pięknie zakwitł.

Koniec lata to idealna pora, by odpowiednio odżywić grudnik. To właśnie w sierpniu i we wrześniu kwiat ten rozpoczyna czas przygotowania do kwitnienia. Co zrobić, by zimą pięknie zakwitł? W sierpniu i we wrześniu dobrze jest ograniczyć podlewanie grudnika. Dobrze jest nawozić go i odżywić nawozami do pomidorów. Zabieg ten dobrze jest przeprowadzać nie częściej niż raz w tygodniu.

Domowy sposób na grudnika. Stosuj to w sierpniu i wrześniu a obsypie się kwiatami

Istnieje również domowy sposób, który pomoże odpowiednio odżywić grudnika. Jaki? To domowa mikstura przygotowana na bazie skórek po bananach. Znajdują się w niej bardzo cenne składniki takie jak azot, potas. Jak przygotować taką odżywkę? Wystarczy skórki po bananach zalać ciepłą wodą a następnie zakryć i odstawić na 24 godziny w ciepłe i chłodne miejsce. Tak przygotowany wywar po tym czasie należy rozcieńczać wodą w proporcjach 1:1 i podlewać tym grudnika.

Tak przygotowaną odżywkę należy stosować raz na trzy tygodnie przez cały etap kwitnienia. Gdy ten się zakończy, należy przestać nawozić grudnika. Można je powtórzyć wczesną wiosną.