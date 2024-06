Segregacja odpadów to niezwykle istotny element dbania o środowisko naturalne i zmniejszania ilości odpadów, które trafiają na wysypisko. Ręczniki papierowe stanowią nieodzowny element każdego gospodarstwa jednak okazuje się, że… często wrzucamy je do niewłaściwego pojemnika. Do jakich śmieci wyrzucać ręczniki papierowe?