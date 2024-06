Moda na ozdabianie domów kwiatami trwa od lat a od pewnego czasu jest bardzo modna. Mini enklawy zieleni, czy też ukwiecone parapety nie tylko cieszą oczy i sprawiają, że pozytywnie patrzymy na świat. Jak twierdzą osoby zajmujące się feng shui istnieją pewne gatunki roślin, które potrafią przynosić szczęście i przyciągać dobrobyt dla domowników. Ich dodatkowym magicznym działaniem jest odpędzanie pecha i złej energii.

Oto kwiaty, które nie tylko ozdobią, ale przyniosą szczęście.

Grubosz, czyli drzewko szczęścia

Już sama nazwa wskazuje, że ta roślina ma chronić a domownikom zapewnić dobre emocje i energię. Listki grubosza symbolizują bogactwo i dostatek. To także zadanie tej rośliny. Ma zapewnić mieszkańcom dobrobyt.

Aucuba, czyli złote drzewo

To z kolei roślina, która chroni domprzed złymi duchami i urokami. Posiadanie tej rośliny ma również pomóc w karierze i wspierać naszą kreatywność dzięki, której będziemy zdobywać kolejne szczyty w naszej pracy, czy edukacji. Aucuba ma również za zadanie przynosić pozytywne dawki energii. Jeśli, więc ktoś potrzebuje się uśmiechnąć i patrzeć na świat przez różowe okulary, powinien postawić na parapecie, czy balkonie właśnie aucubę.

Skrzydłokwiat, czyli kobiece szczęście

Roślina ta zapewnia jej właścicielowi wewnętrzny spokój. Ma również poprawiać nasze relacje z innymi domownikami. Sprawia, że mniej się z nimi będziemy kłócić. Skrzydłokwiat zapewnia dobrą energię i przyciąga miłość. Jeśli, więc kobieta szuka swojego drugiej połówki lub męża, powinna przynieść do domu skrzydłokwiat.

Anthurium

Według feng shui to roślina, która przyciąga do domu szczęście i radość. Odpędzi pecha i złe duchy. Postawiona w pracy, czy domu w biurze przyciągnie sukces i pomoże w nauce nowych umiejętności. To również roślina, która dodaje odwagi i pewności siebie.