Historia kawy: ten gorący napój jest znany od tysięcy lat

Kawa, popularny gorący napój przygotowywany z palonych i zmielonych ziaren kawowca, ma długą historię. Owoce kawowca były wykorzystywane w Etiopii już w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą. Nazwa ”kawa” najprawdopodobniej wywodzi się od dawnej nazwy etiopskiego miasta Kaffa - regionu słynącego z uprawy kawy.

Istnieje wiele opowieści dotyczących początków przygotowywania kawy w formie zbliżonej do współczesnej kawy parzonej. Prawdopodobnie metoda prażenia nasion kawy, a następnie przygotowywania z nich napoju, została opracowana w Jemenie. Beduini, wędrujący po całym Półwyspie Arabskim, mieli następnie rozpowszechnić ten napój w regionie. Pierwsza kawiarnia miała zostać otwarta w Stambule już w XVI wieku.

W Polsce historia kawy sięga XVII wieku, kiedy to prawdopodobnie trafiła do nas z południa dzięki Turkom. Początkowo kawę pito na sposób arabski, czyli bez jakichkolwiek dodatków. Z czasem zaczęto zmieniać jej smak, dodając mleko, śmietankę czy cukier. To właśnie kawa z dodatkiem tłustej śmietanki była określana jako ”kawa po polsku”.

Właściwości kawy: kawa ma pozytywny wpływ na nasze zdrowie

Picie kawy ma wiele pozytywnych wpływów na zdrowie. Kawa zawiera mnóstwo przeciwutleniaczy, takich jak: kofeina, kwasferulowy, kwaskawowy i kwaschlorogenowy. Antyoksydanty te spowalniająprocesystarzenia się organizmu i wspomagająmetabolizm.

Kawapodnosiciśnienie, co może działać korzystniepobudzająco i zwiększaćpoziomenergii - o ile nie mamy problemów ze zbyt wysokim ciśnieniem tętniczym krwi. Kawa może również zmniejszać ryzyko występowania nowotworów układu pokarmowego, wspomagaćregeneracjęwątroby, a według niektórych badań, zmniejszaćryzykochoróbserca, cukrzycytypu2 i Alzheimera.

Rozpuszczalna, parzona, z ekspresu - jaka kawa jest najlepsza?

Najlepsza dla naszego zdrowia jest kawa z ekspresu ciśnieniowego. Ponieważ zmielone ziarna kawy zostają w wodzie na krótko. A tu obowiązuje zasada, że im krócej, tym lepiej.

Jeśli chodzi o wybór między kawą sypaną a kawąrozpuszczalną, warto zaznaczyć, że kawarozpuszczalna ma mniejszą zawartość substancji aktywnych, niż kawasypana, ponieważ jest poddawana obróbce. Ponadto ziarna kawy używane do produkcji kawyrozpuszczalnej są przeważnie gorszego sortu. Jednak zaletą kawy rozpuszczalnej jest jej łagodność oraz mniejsza zawartość kofeiny. To sprawia, że ten rodzaj kawy mniej podrażnia śluzówkę żołądka.

Kawasypana natomiast jest bardziejnaturalna. Najlepiej wybrać kawęziarnistą, którą sami zmielimy w młynku. To pozwoli nam cieszyć się pełnym smakiem i aromatem świeżo zmielonej kawy. Zalecana dzienna porcja tego gorącego napoju to maksymalnie 2-3 filiżanki dziennie.

Prebiotyk jest składnikiem pożywienia, który ma na celu pobudzenie rozwoju prawidłowej bakteryjnej flory jelitowej. Dzięki temu stosowanie prebiotyków poprawia nasze zdrowie. W przeciwieństwie do znanych od dawna probiotyków które to są żywymi bakteriami, prebiotyki mają na celu wspomaganie wzrostu i aktywności tych bakterii. W odróżnieniu od probiotyku, prebiotyk nie zawiera zatem żadnych mikroorganizmów a jedynie substancje stymulujące ich rozwój. Stosując prebiotyki można poprawićzdrowiejelit oraz ogólnesamopoczucie.

Jak podaje serwis Pyszności.pl, znany dietetyk doktor Bartosz Kulczyński zwraca uwagę na fakt, że regularne spożywanie prebiotyków przynosi wiele korzyści zdrowotnych. Zalicza się do nich m.in.: redukcję poziomu trójglicerydów oraz regulację poziomu cukru we krwi, czy też poprawęzdrowiajelit. Dzięki temu można zapobiecwieluchorobomprzewodupokarmowego, poprawićzdrowieukładusercowo-naczyniowego czy też wspomócosobyzcukrzycątypu2 lub insulinoopornością.

Prebiotykiem może być naturalny składnik diety taki jak np.:błonnik pokarmowy czy skrobia. Lub też dodatek do żywności (czyli suplementdiety) mający charakter prozdrowotny. Przykładem tych ostatnich jest inulina. Jest to jeden z najpopularniejszych prebiotyków dostępny w postaci suplementu diety.

Inulina (z łac. Inulinum), to rozpuszczalny błonnik, który możemy dodawać do napojów, w tym także do kawy. Bardzo dobrze rozpuszcza się w kawie. Na jedną filiżankę kawy wsypujemy jedną czubatą łyżeczkę inuliny. Tak przygotowana kawa będzie mieć znacznie więcej właściwości prozdrowotnych niż ta bez dodatku prebiotyku.