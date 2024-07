Czy koty rozumieją co do nich mówimy

Koty są jednymi z najbardziej popularnych zwierząt domowych. W przeciwieństwie do psów, koty wydają się być zwierzętami wyjątkowo spokojnymi ale też niezależnymi. Zwierzęta te kojarzą nam się z samotnikami. Faktem jest, że kotylubią chodzić własnymi ścieżkami. Dobrze radzą sobie same, lubią ciszę i chętnie przebywają w swoim towarzystwie.

Często odbieramy je jako zwierzęta, które nie są przywiązane ani do swoich właścicieli ani do miejsca, w którym żyją. Wydaje się również, że niewiele rozumieją z tego, co do nich mówimy. Jednak jak podaje portal Kobieta.Interia.pl, badania przeprowadzone w Laboratorium Zachowań Zwierząt w Bar Harbor pokazują, że koty potrafią rozpoznać aż 160 słów i doskonale rozumieją, co do nich mówimy.

Co więcej: koty rozpoznają swojego właściciela, jednak w nieco odmienny sposób niż ten, którego moglibyśmy się spodziewać. O ile zwierzęta te bardzo dobrze rozpoznają pyszczki innych kotów, to ludzkie twarze już niekoniecznie. Jednak to nie przeszkadza im w identyfikacji swojego opiekuna. W jaki sposób zatem koty rozpoznają swojego opiekuna? Otóż rozpoznają go po głosie. Mruczki doskonale odróżniają głos członków swojej rodziny od odgłosów obcych.

Jednak głos osób z rodziny to nie jedyny dźwięk rozpoznawany przez te zwierzęta. Potrafią one zapamiętać i rozpoznać sporo słów. Zwłaszcza, jeśli są one połączone z jakimś konkretnym, przyjemnym dla kota bodźcem. Doskonale rozpoznająnie tylkosłowa ale również intonacjęsłów oraz tembr naszegogłosu. Warto pamiętać że choć koty nie rozpoznają wszystkich wypowiadanych przez nas słów, to i tak rozumieją znacznie więcej niż myślimy.

Jak zawołać kota, by od razu do nas przybiegł

Co zrobić aby nasz pupil od razu przebieg na nasze zawołanie? Kotynie tylko rozumieją słowa ale także odbierają ton naszego głosu. Kojarzą także najróżniejsze dźwięki z konkretnymi sytuacjami. Znacznie ważniejsze odznaczenia samych słów jest to w jaki sposób je wypowiadamy.

To co przyciąga koty to ciche, powtarzalne, szeleszczące dźwięki. Działają one na pupila jak magnes. Zawołanie takie jak na przykład ”kici kici”, którego brzmienie jest charakterystyczne, znacznie bardziej przykuwa uwagę mruczka niż np.: jego imię wypowiadane na głos.

Jeśli chcemy przywołać kota takim dźwiękiem, to trzeba skojarzyć to słowo z jakąś korzyścią, taką jak np.: głaskanie czy podanieulubionegoprzysmaku. Jeśli będziemy nagradzać kota za każdym razem, gdy zareaguje on na nasze słowo przywołujące, wówczas możemy mieć pewność, że kolejnym razem słysząc je przybiegnie od razu. Ponieważ koty reagują na różne charakterystyczne dźwięki które są powtarzalne, możemy w tym w celu przywołania go wykorzystać np.: cmokanie.

Co jeśli jednak kot nie przebiega na nasze wołania? Otóż jest odgłos, któremu żaden kociak się nie oprze. Są to dźwięki otwieranej puszki lub saszetki z karmą dlakota. Skuteczny może okazać się także dźwięk stukania w jego miskę. Te dźwięki kojarzące się mruczkowi z ulubionymi przysmakami, zadziałają na niego jak magnes.