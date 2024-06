Śliwa wiśniowa: Co to za roślina?

Śliwa wiśniowa znana również jako ałycza jest rośliną z rodziny różowatych. W naturalnych warunkach występuje m.in. w Azji Zachodniej i Środkowej oraz w południowo-wschodniej Europie. Uprawiana jest jednak w wielu krajach w innych rejonach świata. Spotkać można ją także w Polsce i to nie tylko w ogrodach i na działkach, ale także w parkach czy na miejskich skwerach.

Śliwa wiśniowa to wysoki krzew lub niskie drzewo, które dorasta maksymalnie do 10 m. Ma zazwyczaj prosty i smukły pień w ciemnym kolorze, z którego wyrasta luźna i nieregularna korona o kształcie zbliżonym do owalnego. Gałązki ałyczy często pokryte są przez ciernie. Liście są natomiast delikatnie piłkowane i mogą przybierać barwę od ciemnoczerwonej przez purpurową aż do brązowawej. Mają kształt owalny lub odwrotnie jajowaty. Ałycza kwitnie na przełomie marca i kwietnia i to wówczas wygląda najbardziej spektakularnie. Kwitnienie trwa jednak zaledwie kilka dni. Jej pachnące kwiaty o średnicy nieprzekraczającej 2,5 cm są zazwyczaj białe, a czasami różowe.

Ałycza: Jej owoce podobne są do mirabelek

Owoce śliwy wiśniowej o średnicy ok. 3 cm mają kolor od żółtego do czerwonego. Pojawiają się w połowie września. Wyrastają na długim ogonku, a ich pestka nie oddziela się od miąższu. Wyglądem przypominają czereśnie lub mirabelki. Z tymi ostatnimi bywają też często mylone. Są jednak od nich bardziej kwaśne.

Z owoców śliwy wiśniowej sporządza się soki, kompoty, galaretki, marmolady, wina i nalewki. Sporządzony z nich sok ma dużą zawartość pektyn i z tego powodu wykazuje duże zdolności galaretujące.

Śliwa wiśniowa - idealna dla początkujących ogrodników

Uprawa i pielęgnacja śliwy wiśniowej jest wyjątkowo prosta, a roślina wybacza wiele błędów. Jest to więc drzewo polecane początkującym ogrodnikom.

Najlepiej kwitnie i owocuje na stanowiskach słonecznych. Poradzi sobie jednak też w półcieniu, jednak wówczas jej owocowanie będzie mniejsze. Ważne aby jej stanowisko było w miarę zaciszne i osłonięte od wiatru. Optymalna gleba do jej wzrostu i rozwoju to ta żyzna i próchnicza, ale poradzi sobie także w lekkim, piaszczystym czy nawet kamienistym podłożu.

Ałycza źle reaguje na nadmiar wilgoci i zastoje wody w glebie. Z tego powodu podłoże, w którym rośnie, musi być przepuszczalne. Od czasu do czasu warto ją nawozić. Najlepiej robić to za pomocą nawozów organicznych w postaci obornika lub kompostu. Warto dodać, że śliwa wiśniowa jest dosyć odporna na suszę i mrozy. Zimą bardziej szkodliwe mogą okazać się natomiast dla niej zimne porywy wiatru.

Śliwa wiśniowa: Jak ją wykorzystać w ogrodzie?

Śliwa wiśniowa zazwyczaj szybko rośnie, a do tego dobrze znosi cięcie. Z tego powodu jest często wykorzystywana jako żywopłot zarówno formowany, jak i nieformowany. Z powodzeniem może jednak rosnąć samodzielnie.

Jeśli śliwa wiśniowa rośnie jako formowany żywopłot, wówczas należy pamiętać o regularnym cięciu, które najlepiej wykonywać w czerwcu i w sierpniu. W przypadku, kiedy rośnie pojedynczo lub w postaci luźnego szpaleru, regularne przycinanie nie jest konieczne. Wystarczy na wiosnę usunąć słabe, połamane i chore pędy.

Ałycza pasuje do wielu rodzajów ogrodów i może być w nich prawdziwą ozdobą. Dodatkowo stanowi schronienie dla wielu gatunków ptaków, a jej owoce stają się dla nich pokarmem. Zaliczana jest też do roślin miododajnych.