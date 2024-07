Perukowiec podolski – co to za roślina

Perukowiecpodolski (Cotinus coggygria Scop.) jest to gatunek krzewu należący do rodziny nanerczowatych (Anacardiaceae). Krzew ten pochodzi z południowo-zachodniej Azji oraz południowo-wschodniej Europy. W wielu miejscach na świecie, w tym także w Polsce, perukowiec podolski jest uprawiany jako roślina ozdobna.

Skąd nazwa perukowiec podolski? Jest to zwyczajowa nazwa tej rośliny. Pochodzi ona od bardzo ładnych, delikatnych kwiatostanów tego krzewu które przypominają perukę.

Jak wygląda perukowiec podolski. Jest to krzew, który dorasta do około 3-5 m wysokości - wszystko zależy od odmiany. Pokrój perukowca jest zaokrąglony. Jego drewno jest żółte i ma charakterystyczny zapach. Liście rozwijają się późno bo dopiero pod koniec maja.

Liście perukowca są jego wielką ozdobą. Mają one kształt jajowaty i są całobrzegie. U wielu najpopularniejszych odmian są one cały czas czerwone. I to właśnie ten niezwykły odcień sprawia, że są one wyjątkową ozdobą tej rośliny. Ułożone są na łodydze skrętolegle.

Kwiaty perukowca są bardzo małe ale zebrane w duże kwiatostany w kształcie wiechy o średnicy około 20 cm. Płatki kwiatów mają barwę zielonożółtą. Perukowiec kwitnie bardzo obficie od maja do lipca.

Perukowiec podolski jest to krzew sadzony w parkach i przydomowych ogrodach. Jego niewątpliwymi zaletami są piękne czerwone liście oraz delikatne ładnie wyglądające kwiatostany które zdobią roślinę przez długi czas.

Perukowiec podolski: pielęgnacja

Perukowiec podolski to bardzo ciekawy krzew który jest niewątpliwą ozdobą każdego ogrodu. Jego dużą zaletą jest to że jest on łatwy w uprawie i wymaga bardzo mało naszej uwagi. Jest jednak kilka istotnych rzeczy, o których warto pamiętać mając swoim ogrodzie perukowcapodolskiego.

Ponieważ perukowce to duże i wysokie krzewy, to najlepiej wyglądają one na eksponowanych miejscach na których rosną samodzielnie. Warto sadzić je osobno. Są to rośliny idealne do większych ogrodów.

Stanowisko idealne do dla perukowca podolskiego to miejsce słoneczne ciepłe i osłonięte od wiatru. Ważne aby podłoże było przepuszczalne, niezbyt żyzne. Najlepsza to podłoże wapienne. Warto pamiętać, że perukowiecpodolski toleruje przejściowe okresy suszy, natomiast nie znosi mokrego podłoża i zalania wodą.

Przesadzanie i cięcie. System korzeniowy perukowcapodolskiego jest bardzo rozbudowany. Dlatego też starszych roślin nie warto przesadzać bowiem jest to dla nich niekorzystne. Perukowiecpodolski nie wymaga cięcia. Natomiast jeżeli urośnie zbyt duży to możemy delikatnie skorygować jego pokrój poprzez skracanie pędów. Jednak jest to zabieg na który warto uważać bowiem roślina najlepiej rośnie bez przycinania.

Podlewanie perukowca. Krzew ten toleruje brak wody. Dlatego też nie musimy go zbyt często podlewać.

Nawożenie.Perukowce nie wymagają nawożenia. Zdarzają się sytuacje że dokarmianie może przynieść nawet odwrotny skutek. Dlatego też warto zostawić roślinę samą sobie i nie ingerować w jej rozwój. Wyjątkiem jest sytuacja gdy gleba jest bardzo uboga w składniki odżywcze. Wówczas na wiosnę można jednorazowo zastosować kompost.