Bukszpan w ogrodzie – popularna roślina nie tylko na żywopłot

Bukszpan, inaczej gryszpan (Buxus L.), to rodzaj zimozielonych drzew i krzewów należących do rodziny bukszpanowatych. Należy do niego około 100 gatunków roślin. Zależnie od odmiany bukszpan może mieć do 8 lub nawet do 20 m wysokości.

Liczne gatunki i odmiany bukszpanów są uprawiane w Polsce jako rośliny ozdobne. Bukszpan to często spotykany element dekoracyjny wielu polskich ogrodów. To idealna roślina na cięty (strzyżony) żywopłot. Roślinę tą możemy kojarzyć także ze Świąt Wielkanocnych. Bowiem gałązkami bukszpanu często ozdabiamy np.: palmy wielkanocne święcone podczas Niedzieli Palmowej czy koszyki przygotowane do święconki w Wielką Sobotę.

Najbardziej popularnym w uprawie również w Polsce jest bukszpan zwyczajny. Ta zimozielona roślina to niewątpliwie ogromna ozdoba każdej posesji. Niestety w ostatnich latach jest coraz częściej atakowana przez ćmębukszpanową - owada, który przybył do nas z Azji.

Ćma bukszpanowa: Dlaczego jest tak niebezpieczna?

Ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis) to inwazyjny w Europie gatunek motyla należący do rodziny wachlarzykowatych. Ćma bukszpanowa nazywana inaczej ćmąazjatycką to jeden z największych gatunków motyli, który występuje w Europie. Jest to nocny motyl, którego rozpiętość skrzydeł wynosi około 4 cm. Ćma pochodzi z Azji skąd przywędrowała do Europy prawdopodobnie z transportem roślin ozdobnych w drugiej połowie ubiegłego wieku.

Ćma bukszpanowa występuje w 2 formach kolorystycznych: białej oraz brązowej. Najczęściej spotykana odmiana to odmiana biała. Są to motyle ubarwione na biało, które mają opalizujący połysk z brązowym obrzeżeniem na obu parach skrzydeł. Znacznie mniej powszechna jest odmiana brązowa. W tym przypadku motyle mają jasnobrązowe ciało z fioletowym połyskiem oraz białymi półksiężycowatymi plamami.

W ostatnich latach możemy zaobserwować znaczny wzrost jej liczebności. A to stanowi dla ogrodników poważny problem. Bowiem o ile dorosłe osobniki (motyle) nie są aż takim zagrożeniem, o tyle larwy tego szkodnika żerują na krzewach i drzewach bukszpanu, żywiąc się liśćmi i pędami tej rośliny. I to właśnie larwy są najbardziej niebezpieczne. Bowiem te jasnozielone gąsienice o podłużnych brązowych pasach potrafią wyrządzić wiele szkód. Młode gąsienice bardzo często obgryzają brzegi liści. Zaś te starsze mogą żywić się również młodymi pędami roślin. Niestety, gdy gąsienic jest zbyt dużo, w krótkim czasie szkodniki te mogą spowodować zniszczenie wszystkich bukszpanów w ogrodzie i okolicy.

Po czym poznamy, że mamy ćmę bukszpanową w ogrodzie?

Objawy jej działania są łatwe do zauważenia na liściach bukszpanu. Zaobserwujemy wówczas otwory w liściach, zaś ich brzegi będą nierównomierne i obgryzione. Ponadto na roślinach zauważymy również białe, puszyste kokony. W bardziej zaawansowanym stadium inwazji ćmybukszpanowej liście tej rośliny mogą być całkowicie zniszczone. Liście uszkodzone przez gąsienice robią się bladoniebieskie lub brązowe.

Sprawdzony sposób na ćmę bukszpanową

Ćmabukszpanowa jest niewątpliwie szkodnikiem, którego należy się jak najszybciej pozbyć. Poza gotowymi preparatami przeciwko ćmiebukszpanowej, możemy wykorzystać również opryski domowej roboty.

Oprysk z proszkiem do pieczenia. Posypujemy nim liście krzewów, na których pojawiły się larwy ćmy bukszpanowej. Dodatkowo aby zwiększyć skuteczność. warto także przygotować oprysk. Do naczynia wlewamy 1 litr wody i dodajemy opakowanie proszku do pieczenia. Tak powstałą miksturę dokładnie mieszamy i przelewamy do butelki z atomizerem. Spryskujemy tak przyrządzonym sprayem rośliny. Warto powtórzyć kilkukrotnie w ciągu 2 tygodni.

Oprysk na bazie szarego mydła. Innym naturalnym opryskiem jest oprysk na bazie szarego mydła. Aby go przygotować, ścieramy na tarce około 100 g szarego mydła. Wsypujemy następnie do dużego pojemnika i zalewamy 5 litrami gorącej wody. Całość dokładnie mieszamy aż do całkowitego rozpuszczenia się mydła w wodzie. Tak otrzymany roztwór również przelewamy do butelki z atomizerem i spryskujemy krzewy bukszpanu.