Niewłaściwe podlewanie roślin w ogrodzie może sprawić, że roślina nie będzie w stanie efektywnie pobierać niezbędnych do jej życia substancji, a w rezultacie – może nie tylko dać gorsze plony, ale nawet uschnąć. Nadmierne podlewanie może bowiem skutkować żółknięciem liści, gnijącymi korzeniami i pleśnią na powierzchni gleby, niedostateczne zaś – więdnięciem liści, ich suchymi brzegami oraz opadaniem kwiatów i pąków. Kiedy powinno się podlewać rośliny?

To najgorsza pora na podlewanie ogrodu

Lato, palące słońce i temperatury przewyższające 30 stopni Celsjusza – wyjście w tym momencie do ogrodu i podlewanie roślin to największy błąd. Dlaczego podlewanie roślin w momencie gdy panuje najbardziej intensywne nasłonecznienie to największy błąd jaki możemy popełnić podlewając rośliny?

Podlewanie ogrodu w upał w trakcie dnia jest nie tylko marnowaniem wody (która momentalnie paruje). Woda nie ma wówczas także szansy na dotarcie do systemu korzeniowego rośliny. Co więcej, woda, którą podlewamy rośliny może trafić także na liście. W przypadku palącego słońca jej krople działają jak soczewka, przez co może dojść do poparzenia rośliny.

Kiedy podlewać ogród?

Najlepsza pora na podlewanie ogrodu to poranek. Wówczas temperatura powietrza jest relatywnie stosunkowo niska, dzięki czemu woda tak szybko nie paruje i może wniknąć w głębsze partie ziemi, do korzeni.

Pozwala to także na zmagazynowanie wody przez rośliny, co z kolei może im pomóc przetrwać upalny dzień. Podlewanie ogrodu rano sprawia też, że woda może być wykorzystana efektywnie do procesu fotosyntezy.

Jeśli nie możemy, np. w wyniku porannych obowiązków, podlewać ogrodu latem, dobrym rozwiązaniem będzie wykonanie tej czynności późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem. Nadmiar wody, którą podlejemy rośliny wieczorem może jednak prowadzić do gnicia korzeni i zwiększać podatność na choroby grzybowe. Dlatego nie należy przesadzać z jej ilością.

Jak podlewać rośliny w ogrodzie?

W przypadku podlewania roślin ogrodowych ważne jest również to, jak podlewamy rośliny. Słowem - lepiej jest robić to rzadziej, ale bardziej obficie niż częściej, ale z użyciem mniejszej ilości wody. Dzięki temu woda będzie mogła dotrzeć aż do systemu korzeniowego, a to – w przypadku wzrostu, rozwoju i życia roślin – jest szczególnie istotne!