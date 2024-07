Dobroczynny miód na wzmocnienie włosów

Top zestawienia dobroczynnych dodatków otwiera miód, który jest uniwersalnym składnikiem kosmetyków pielęgnacyjnych. Miód to doskonały nawilżacz (humektant), który warto stosować szczególnie do włosów suchych, łamliwych, zniszczonych i pozbawionych elastyczności. Domowe kosmetyki na bazie naturalnego miodu poprawiają także blask włosów. Łagodzą uszkodzenia wywołane intensywnym suszeniem lub stylizacją. Dodatkowa zaleta? Wpływ na przyspieszenie porostu włosów. Jak stosować miód na włosy? Wystarczy wymieszanie 1 łyżeczki z szamponem do codziennej pielęgnacji włosów w proporcji 1:1. Miksturę należy dobrze wymieszać.

ZOBACZ kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Zielona herbata dla zdrowej skóry głowy

Reklama

Ten popularny składnik kosmetyków do włosów przywędrował do nas z Azji. O dobroczynnych właściwościach zielonej herbaty napisano już właściwie wszystko – skupmy się na antyoksydantach. Zielona herbata to "bomba przeciwutleniaczy" działająca dobroczynnie zarówno na włosy, jak i skórę głowy. Dodana do środków pielęgnujących włosy zapewni stymulowanie mieszków włosowych i szybszy porost włosów. Dostarczy też mnóstwo składników odżywczych, a przy długotrwałym działaniu może zmniejszać proces wypadania włosów. Preparat ma również potwierdzone właściwości przeciwzapalne. Torebkę zielonej herbaty należy zaparzyć, schłodzić, a następnie dodać ok. 2-3 łyżeczki do standardowo używanej ilości szamponu.

Oczyszczający ocet jabłkowy

Ten środek warto dodać do szamponu m.in. w celu zmniejszenia ryzyka powstawania łupieżu. Ocen jabłkowy doskonale oczyszcza zarówno włosy, jak i skórę głowy, nie powodując przy tym podrażnień. Środek wykazuje właściwości przeciwgrzybicze i antybakteryjne, zapobiega także swędzeniu skóry. Regularne stosowanie szamponu z dodatkiem łyżeczki octu jabłkowego oczyści włosy, poprawi ich ogólną kondycję i sprawi, że będą bardziej jedwabiste. Mieszanka powinna poprawić stan skóry głowy dzięki zawartości witamin A, C i E oraz bogactwu minerałów – wapnia, żelaza, sodu, magnezu i potasu.

Woda ryżowa na odżywczą płukankę

Ten środek pielęgnacyjny nie jest jeszcze popularny w Polsce, ale zdecydowanie warto go wypróbować. Naturalne kosmetyki do włosów na bazie wody ryżowej to sekret azjatyckich "włosomaniaczek". Woda ryżowa (lekko rozcieńczona woda po ugotowaniu ryżu, bez dodatku soli) poprawia elastyczność włosów, a dodatkowo ułatwia ich rozczesywanie. Substancja zapewnia także bogactwo środków odżywczych – głównie aminokwasów i minerałów. Zawiera cenną witaminę E, witaminy z grupy B oraz magnez, żelazo i cynk. Woda ryżowa – podobnie jak zielona herbata – jest też cennym źródłem przeciwutleniaczy, które poprawią kondycję włosa, mieszków włosowych i skóry głowy. Włosy pielęgnowane kosmetykami na bazie wody ryżowej są bardziej odporne na uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia. Płukankę z wody ryżowej można stosować na włosy po użyciu szamponu.

Cukier jako naturalny peeling

Ten dodatek do szamponu ułatwi przede wszystkim usuwanie martwego naskórka i pomoże odetkać pory skórne. Łyżeczka cukru dodana do szamponu działa jak naturalny peeling, który można stosować raz na ok. 2 tygodnie. Miksturę należy delikatnie wmasowywać w skórę głowy. Preparat poprawi ukrwienie skóry, usunie zanieczyszczenia i podziała stymulująco na wzrost włosów.