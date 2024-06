Choć nie wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, na ręcznikach znajduje się ogromna liczba bakterii. Wynika to z faktu, iż materiał ma stały kontakt z wodą i naszą skórą. Mimo to wiele osób wymienia ręcznik dopiero wtedy, gdy zaczyna on nieprzyjemnie pachnieć. Jest to duży błąd. Ręczniki powinny być wymieniane przynajmniej raz na tydzień. Częstotliwość prania należy zwiększyć, jeśli w domu znajduje się chora osoba. Wycierając ręce tą samą tkaniną możemy zarazić się przeziębieniem, a nawet trądzikiem, wysypką, grzybicą i zapaleniem spojówek.

Reklama

Jak prawidłowo prać ręczniki w pralce?

Z uwagi na wspomnianą ogromną liczbę bakterii, mogłoby się wydawać, że najlepszym rozwiązaniem będzie pranie w wysokiej temperaturze. Niestety sprawia to, że tkanina staje się twarda i szorstka. Jakich zasad trzeba się zatem trzymać?

Tak jak w przypadku ubrań, stosujemy się do zaleceń z metki. Są one inne dla każdej tkaniny. Ręczniki bawełniane zwykle można prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza, zaś z mikrofibry w 40 stopniach. Pranie w bardzo gorącej wodzie, np. w 95 stopniach wcale nie jest dobrym rozwiązaniem, bowiem materiał nie tylko traci swoją miękkość i puszystość, ale może również zmienić kolor. Istnieje też ryzyko uszkodzenia ewentualnych dekoracyjnych elementów. Z drugiej strony, zbyt niska temperatura sprawi, że detergenty mogą się nie rozpuścić. W takim przypadku ręczniki będą sztywne.

Są one inne dla każdej tkaniny. Ręczniki bawełniane zwykle można prać w temperaturze 60 stopni Celsjusza, zaś z mikrofibry w 40 stopniach. Istnieje też ryzyko uszkodzenia ewentualnych dekoracyjnych elementów. Z drugiej strony, zbyt niska temperatura sprawi, że detergenty mogą się nie rozpuścić. W takim przypadku ręczniki będą sztywne. Dużym błędem jest ładowanie do bębna zbyt dużej liczby rzeczy. Tekstylia muszą mieć odpowiednią przestrzeń. Dzięki temu woda będzie mogła swobodnie przepływać i wypłukiwać resztki detergentów oraz innych zabrudzeń. Bęben powinien być zatem zapełniony do połowy. Warto dodać, że ręczniki nie powinny być pranie z innymi tekstyliami.

Warto dodać, że ręczniki nie powinny być pranie z innymi tekstyliami. Duże znaczenie ma także rodzaj użytych detergentów. Proszek do prania wcale nie jest najlepszym rozwiązaniem, gdyż może osadzać się między włóknami i oblepiać je. W efekcie materiał jest szorstki. Znacznie lepiej sprawdzą się kapsułki lub żel do prania. Czy można stosować płyn do płukania lub zmiękczający? Lepiej zrezygnować z takich środków, bowiem powodują one utratę puszystości oraz sprawiają, że ręcznik gorzej chłonie wodę.

Ten składnik sprawi, że ręczniki będą miękkie i sprężyste

Jeśli chcemy, aby po praniu ręczniki były przyjemne w dotyku i puszyste, warto wlać do przegródki na proszek nieco octu. Jaka ilość będzie optymalna? Pół szklanki na jeden ręcznik powinno zapewnić świetne efekty. Ocet ma kilka pozytywnych właściwości. Nie tylko działa zmiękczająco na tkaniny, ale również utrwala kolor i odkaża. Co więcej, jego charakterystyczny zapach szybko wietrzeje.

Alternatywą dla octu będzie soda oczyszczona. Ten składnik również poprawia miękkość, chłonność i puszystość ręczników. Przy okazji pomoże pozbyć się nieprzyjemnego zapachu. Soda ma też właściwości wybielające, dlatego najlepiej użyć jej do jasnych ręczników. Aby uzyskać zadowalający efekt, wystarczy wsypać do szklanki wody około 5 łyżek, wymieszać i dodać do prania.

Jak należy dbać o ręcznik w łazience?

Jeśli chcemy, aby ręczniki pozostały jak najdłużej świeże, po każdej kąpieli należy je dobrze wysuszyć. Im dłużej będą wilgotne, tym szybciej bakterie będą się w nich namnażać i w krótkim czasie pojawi się nieprzyjemny zapach stęchlizny. Wieszanie na haczyku nie jest zatem dobrym rozwiązaniem. Najlepiej byłoby rozwiesić je w takim miejscu, aby można było rozłożyć całą tkaninę. Latem warto wywiesić je na balkonie w przewiewnym miejscu. Z kolei zimą lekko wilgotny ręcznik zawieszamy w pobliżu kaloryfera.

Reklama

Gdy kupujemy nowe ręczniki, nie należy od razu z nich korzystać. Przed włożeniem do pralki warto je namoczyć przez całą dobę. Dzięki temu włókna się rozluźnią i będą bardziej chłonne oraz puszyste. Wyprane ręczniki najlepiej suszyć w suszarce bębnowej, bowiem ten sposób poprawia miękkość włókien. Jeśli nie mamy takiego urządzenia, przed rozwieszeniem tekstyliów należy je strzepnąć, aby były mniej sztywne. To samo robimy przed złożeniem. Trzeba pamiętać o tym, że ręczników nie powinno się prasować, gdyż tracą przez to swoją sprężystość i miękkość.