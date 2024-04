Mycie pralki zapewnia czyste i pachnące pranie

Mycie pralki to kluczowy element dbałości o higienę, a także o sprawne działanie urządzenia. Regularne czyszczenie pralki zapewnia nie tylko czyste pranie o ładnym zapachu. Pozwala także na przedłużenie jej żywotności oraz minimalizuje ryzyko awarii. Zaleca się mycie pralki co najmniej raz na pół roku lub też częściej - jeżeli zauważymy, że urządzenie zdaje się być brudne, ma nieprzyjemny zapach lub też nie działa sprawnie. To bardzo ważne, ponieważ pralka może być siedliskiem grzybów i bakterii. Zbiera się w niej także osad po praniu. W jaki sposób myć pralkę? Podpowiadamy.

Jak myć pralkę? Poradnik krok po kroku

Aby dokładnie wyczyścić pralkę, warto regularnie czyścić: pojemnik na proszek oraz komorę, w której on się znajduje, filtr, gumową uszczelkę u drzwi pralki oraz systematycznie odkamieniać bęben i rurki. Wydaje się trudne? Bez obaw. Możemy to łatwo i szybko zrobić. Przed czyszczeniem pralki odłączamy ją od zasilania.

Czyszczenie pojemnika na proszek. Myjemy nie tylko sam pojemnik, ale także komorę, w której on jest umocowany. Aby wyjąć pojemnik z komory, wystarczy delikatnie nacisnąć na środkową część pojemnika, a dokładnie w miejscu, gdzie znajduje się specjalne oznaczenie (np.: ”push”). Zauważymy osad z kamienia na pojemniku. Możemy go usunąć obkładając zabrudzone miejsca kawałkami ręczników nasączonych octem. Do przegródek dolewamy czystej wody, by powstał roztwór octu z wodą. Tak obłożony pojemnik pozostawiamy na 5-6 godzin. Po tym czasie usuwamy ręczniki. Następnie wsypujemy do pojemnika 2-3 łyżeczki sody oczyszczonej – posypujemy nią wszystkie przegrody – i zalewamy 1/2 szklanki octu. Od razu przystępujemy do czyszczenia małą gąbką lub szczoteczką (możemy w tym celu użyć starej szczoteczki do zębów). Na koniec dokładnie usuwamy resztki środków czyszczących, spłukując dokładnie pojemnik czystą wodą.

Czyszczenie komory od pojemnika na proszek. To miejsce także wymaga czyszczenia, bowiem odkłada się w nim kamień i osad z proszku. Podobnie jak w przypadku pojemnika, również tutaj wnętrze komory wykładamy nasączonymi octem ręcznikami papierowymi i pozostawiamy na kilka godzin. Po tym czasie -analogicznie jak w przypadku mycia pojemnika – zbieramy papier, po czym pojemnik czyścimy mechanicznie, a na koniec dokładnie przecieramy wnętrze komory wilgotną ścierką. Po wyczyszczeniu komory, wkładamy do niej czysty pojemnik.

Czyszczenie filtra. Filtr warto czyścić raz w miesiącu. By wyczyścić filtr pralki, zdejmujemy lub otwieramy pokrywę filtra (zależnie od modelu pralki). Jednocześnie podstawiamy tackę na resztki wody będące pozostałością po ostatnim praniu, które mogą z niego wypłynąć. Następnie odkręcamy filtr. Wnętrze komory na filtr oraz sam filtr czyścimy szczoteczką do zębów. Ponieważ filtr jest wyjmowany, możemy go oczyszczać pod bieżącą wodą. Warto wyczyścić samą pokrywę filtra. Możemy w tym celu skorzystać z sody oczyszczonej i wody. Czyścimy mechanicznie przy pomocy szczoteczki. Po wykonanym czyszczeniu montujemy filtr z powrotem w pralce i zamykamy pokrywę.

Czyszczenie gumowej uszczelki w drzwiach pralki. Możemy do tego użyć kawałka waty zwilżonego wodą utlenioną z dodatkiem kilku kropli płynu do mycia naczyń. Przecieramy dokładnie gumę uszczelniającą. Osad i zabrudzenia na zawiasach drzwi oczyszczamy przy pomocy małej gąbeczki lub szczoteczki. Sprawdzamy także jak brudna jest uszczelka w środku, gumę bowiem możemy rozchylić. Niewielkie zabrudzenia możemy usunąć przy pomocy zwiniętej w kulkę folii aluminiowej. Natomiast jeśli mamy do czynienia z większymi zabrudzeniami, to możemy wykorzystać tabletkę do zmywarki. Tabletkę wkładamy między fałdy gumy, polewamy wodą, i pozostawiamy na 2 godziny. Po tym czasie przecieramy gumę gąbką, aż osad zniknie. Po czyszczeniu wszystko przecieramy wilgotną ściereczką

Czyszczenie drzwi pralki z szybą. Do oczyszczenia drzwi pralki wykorzystujemy wilgotną ściereczkę nasączoną roztworem octu i wody w proporcji 1:1.

Czyszczenie obudowy pralki. Roztworem octu z wodą w proporcji 1:1 spryskujemy obudowę pralki i przecieramy ją wilgotną ścierką. Następnie wycieramy na sucho.