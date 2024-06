Mszyce – co to za owady i gdzie występują?

Mszyce to grupa owadów, która obejmuje prawie 5000 gatunków. Jak wyglądają mszyce? Są to małe pluskwiaki, które występują masowo i żerują na roślinach. Mszyce mają miękkie, delikatne ciało oraz błoniaste, często zredukowane skrzydła. Ich odwłok jest baryłkowaty z wyraźnie zaznaczoną segmentacjĄ.

Mszyce to owady roślinożerne, wysysają sok z roślin, który częściowo trawią, zaś pozostałości wydalają w postaci spadzi. Ilość pobieranego soku przez te owady jest bardzo duża w stosunku do ich masy ciała. Bowiem mogą one pobrać w ciągu godziny sok roślinny stanowiący aż 1/3 ich masy.

Inwazje mszyc są częstą przyczyną znacznych szkód w uprawach. Dlatego też należy im skutecznie zapobiegać. Przeciw mszycom stosuje się opryskiwania pestycydami. Naturalnymi wrogami mszyc są biedronkowate i złotookowate. Niestety mszyce mogą żyć w symbiozie z mrówkami, które będą pomagały rozrastać się ich populacji. Szkodniki te występują głównie w strefie klimatu umiarkowanego. W Polsce mamy prawie 700 gatunków tych owadów.

Jak rozpoznać, że mszyce zaatakowały nasze rośliny?

Objawem inwazji mszyc jest pojawienie się zniekształconych i pozwijanych liści, które często są lepkie i pokryte ich odchodami. Ponadto na roślinach można dostrzec te małe owady – mszyce są bowiem widoczne gołym okiem.

Mszyce są o tyle niebezpieczne, że wysysają soki także z młodych pędów czy pąków kwiatowych. Ich obecność doprowadza do zahamowania wzrostu rośliny, i zniekształcenia jej młodych pędów. Ponadto wydzielina mszyc stwarza idealne środowisko do rozwijania się chorób grzybowych roślin.

Skuteczny i ekologiczny sposób na mszyce

Jeśli chcemy usunąć mszyce z naszych roślin to mamy do wyboru wiele bardzo skutecznych chemicznych środków owadobójczych - pestycydów. Zanim jednak wybierzemy coś z gotowych produktów dostępnych na rynku, warto skorzystać z domowych sposobów na te szkodniki.

Skutecznym sposobem na pozbycie się mszyc jest zastosowanie olejkuneem – inaczej olejkuz miodli indyjskiej (Melia azadirachta – Azadirachta indica). Olejek neem to naturalny środek o szerokim spektrum działania. Na razie jest on mało znany jako środek owadobójczy, aczkolwiek zdobywa coraz większą popularność w ogrodnictwie w walce m.in.: z mszycami. Wykazuje on bardzo wysoką skuteczność w zwalczaniu szkodników.

Wykorzystanie oleju neem zapoczątkowało odkrycie Heinricha Schmutterera w 1959 roku, który to zwrócił uwagę na odporność drzewaneem na ataki szarańczy. To zaś doprowadziło do ogólnoświatowego zainteresowania tym wyjątkowym specyfikiem.

Olejekneem (olejek z miodli indyjskiej) to olejek, który pochodzi z drzewa rosnącego w Indiach oraz innych regionach Azji Południowo-Wschodniej. Sam preparat jest uzyskiwany przez tłoczenie na zimno nasion, owoców oraz innych części tego drzewa. Główny jego składnik aktywny to azadyrachtyna. Jest to substancja, która ma silne właściwości insektobójcze.

Jak przygotować oprysk przeciwko mszycom na bazie olejku neem?

Oprysk możemy przygotować bardzo łatwo. Przygotowujemy roztwór w następujący sposób. Do 1 litra wody dodajemy 1-2 łyżeczki olejku neem. Do tego dolewamy kilka kropel płynu do mycia naczyń. Całość mieszamy i wlewamy do buteleczki z atomizerem. Oprysk wykonujemy wczesnym rankiem lub późnym wieczorem. Unikajmy opryskiwania roślin w pełnym słońcu, bowiem to może doprowadzić do ich poparzenia. Takie pory dnia są dobre również dlatego, że w tym okresie owady pożyteczne, takie jak pszczoły, są znacznie mniej aktywne. Dzięki temu podczas opryskiwania będą bezpieczne. Dokładnie spryskujemy wszystkie części rośliny, w tym również spodnie strony liści – pamiętajmy o spodzie blaszek liściowych, bo tam zazwyczaj chowają się mszyce.

Jak często wykonujemy opryskiwanie? Oprysk powtarzamy średnio co 2 tygodnie. W przypadku dużej inwazji mszyc, należy spryskiwać rośliny regularnie minimum raz w tygodniu.