Czy koty rozumieją słowa?

Mówisz do swojego kota, ale nie reaguje tak jak pies? To częste zjawisko. Czy jednak oznacza to, że koty nie rozumieją ludzi? Jak możemy przeczytać w serwisie Interia Biznes, według badań przeprowadzonych przez Laboratorium Zachowań Zwierząt w Bar Harbor koty są w stanie przyswoić znaczenie średnio 160 słów. Co jednak ciekawe, ważniejsze jest to, jakim tonem są wypowiedziane. Pupil rozpozna bowiem, czy komunikat jest negatywny czy pozytywny. Ponadto dźwięki skojarzy też z daną sytuacją.

Dlatego też przypuszczenie, że koty nie reagują na słowa człowieka, bo ich nie rozumieją, może być błędny. To, że czworonóg nie przybiega na twoje przywołanie, może wynikać po prostu z jego charakteru.

Gesty skuteczniejsze niż słowa

Warto wspomnieć o badaniu opisanym na łamach portalu National Geographic. Badaczka została zamknięta w pomieszczeniu z 12 kotami i przywoływała je w różny sposób (albo nie robiła tego wcale). Jak się okazało, najwięcej kotów podeszło do niej wówczas, gdy przywoływała je gestami, a nie gestami i głosem. Mimo wszystko porozumienie za pomocą słów i dźwięków także ma duże znaczenie.

"Kici, kici" – czy działa na koty?

Najpopularniejszą komendą, która ma przywołać kota, jest"kici, kici". Co ciekawe, jeśli imię pupila nie jest odpowiednio szeleszczące, to najpewniej te dwa krótkie słowa zadziałają skuteczniej niż ono. Aby jednak było to naprawdę skuteczne przywołanie, należy pokazać mu, że warto zwracać na niego uwagę. Jak to zrobić? Po zawołaniu "kici-kici" oferować kotu coś ciekawego – smaczek, jedzenie, zabawkę. Wówczas będzie on kojarzył ten komunikat pozytywnie i zacznie na niego odpowiedniego reagować. Ponadto skuteczniejsze może być wypowiedzenie przywołania wyższym tonem głosu niż ten, którego się zazwyczaj używa – jednak bez przesady, aby nie zamienił się w krzyk.

Jeśli znajdujesz się za granicą, to kot raczej może nie zareagować na polskie "kici, kici". Czworonogi przyzwyczajają się do dźwięków w danym języku. Dlatego też mogą nie rozumieć ich zagranicznych odpowiedników.

Te dźwięki przyciągną kota najskuteczniej

Mówienie do kota to jedno, ale są też znacznie skuteczniejsze dźwięki, które mogą go przywołać. Szukasz kota, który nie reaguje na żadne słowa? Spróbuj stukania o jego miskę. Możesz też otworzyć puszkę lub worek z jedzeniem. Takie dźwięki mogą wzbudzić w kocie duży entuzjazm i zachęcić go do szybkiego przybiegnięcia.

Nie tylko słowa, lecz także ton

Kot może reagować na konkretne słowa, ale same wyrazy nie są w tym przypadku najważniejsze. Jak wspominaliśmy, koty wyczuwają ton wypowiedzi. Dlatego nie jest ważne, co powiemy, ale jak to zrobimy. Najprzyjemniejsze będą te, które szeleszczą, powtarzają się i są dość ciche. Można też na przykład cmoknąć. Pomocna w zapamiętaniu komunikatu jest też powtarzalność ich występowania.