Szerszenie: co to za owady?

Szerszeń jest największym spośród wszystkich owadów z rodziny osowatych występujących w Europie Środkowej. Jego pożywienie stanowią owoce, owady i soki drzew. Szerszenie mogą osiągnąć długość nawet do 35 mm. Ich ubarwienie zależne jest przede wszystkim od regionu, w którym występują. Szerszenie w Polsce mają czarny tułów z rudymi plamami, a ich odwłok jest żółty w czarne pasy.

Szerszenie uznawane są powszechnie za owady szkodliwe. Żywiąc się sokami drzew, uszkadzają je. Zjadają ponadto owoce i przyczyniają się tym samym do zmniejszenia ich zbiorów. Żywią się też pożytecznymi owadami, w tym np. pszczołami. Z drugiej jednak strony zjadają owady szkodliwe takie jak m.in. mszyce i muchówki. Ponadto dzięki przenoszeniu pyłków między kwiatami zapylają rośliny.

Użądlenie przez szerszenia

Użądlenie przez szerszenia powoduje dotkliwy ból, obrzęk i zaczerwienienie. Jad szerszeni jest porównywalny do jadu os i pszczół, jednak odrobinę bardziej toksyczny. Także ich żądło jest większe od żądła os czy pszczół i z tego powodu użądlenie bywa bardziej bolesne.

W przypadku osób uczulonych na ich jad może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia, ponieważ w niektórych przypadkach prowadzi do niebezpiecznego wstrząsu anafilaktycznego, który zakończyć się może nawet śmiercią. W sytuacji, w której podejrzewamy reakcję alergiczną, należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

W przypadku spotkania z szerszeniem należy zachować szczególną ostrożność oraz – w miarę możliwości – odpowiedni dystans. Dzięki temu owad nie poczuje się zagrożony i nie będzie sprowokowany do użądlenia.

Rośliny, które przyciągają szerszenie

Szerszenie najczęściej pojawiają się w naszych ogródkach wiosną i latem. Przyciągają je do nich słodkie, owocowe i kwiatowe zapachy. Okazuje się, że pewne rośliny przyciągają szerszenie bardziej niż inne. Warto więc dobrze zastanowić się przed ich posadzeniem w ogrodzie. Wyjątkowy aromat, który roztaczają wokół siebie, przyciąga te niebezpieczne owady.

Rośliną, która przyciąga szerszenie jest lilak, zwany popularnie bzem. Jego białe lub wrzosowe kwiaty wydzielają intensywną woń, która zachwyca wiele osób i wyjątkowo kojarzy się z wiosną i majem. Zapach ten wabi jednak również szerszenie, które chętnie żywią się słodkim płynem znajdującym się w łodygach tego pięknego krzewu. Aby się do niego dostać, niszczą korę znajdującą się na gałęziach. Prowadzić to może do osłabienia bzu, a w konsekwencji nawet obumarcia.

Inne rośliny, które przyciągają szerszenie to drzewa owocowe, w tym przede wszystkim jabłonie, grusze, wiśnie i śliwy. Owady żywią się zarówno sokiem znajdującym się w gałęziach tych roślin jak i ich owocami. Oczywiście, jeśli chcemy cieszyć się pysznymi owocami z własnego ogrodu, nie możemy zrezygnować z ich uprawy. Warto jednak dokładnie przemyśleć miejsce ich posadzenia. Najlepiej wybrać te, które znacznie oddalone są on naszego domu, a zwłaszcza okien, balkonów i tarasów. W przeciwnym wypadku szerszenie, żerujące w koronach drzew, mogą często wlatywać do naszego domu.

Szerszenie przyciągają również drzewa liściaste, a zwłaszcza jesion, brzoza i dąb. W koronach i dziuplach tego ostatniego chętnie zakładają swoje gniazda. Z kolei soki jesionu i brzozy stanowią dla nich prawdziwy przysmak.

Rośliny odstraszające szerszenie

Na szczęście istnieją też rośliny, które odstraszają szerszenie. Wszystko za sprawą swoich zapachów, których owady te nie tolerują. Należą do nich przede wszystkim:

bratek,

pelargonia,

nagietek,

lawenda,

czosnek ozdobny,

piołun,

mięta pieprzowa,

majeranek,

bazylia,

tymianek.

Niektóre z wymienionych roślin nie tylko odstraszą szerszenie z ogrodu, ale stanowią również jego piękną ozdobę. Inne natomiast mogą być wykorzystane w kuchni jako przyprawa.