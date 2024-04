Bez Południa, czyli Lagerstremia indyjska. Co to za roślina?

Lagerstremia indyjska (Lagerstroemia indica L.) czyli BezPołudnia to gatunek roślin z rodziny krwawnicowatych. Pochodzi on z Azji, z obszarów Chin, Kambodży, Wietnamu, Laosu i Tajwanu. Jako roślina ozdobna jest uprawiana w wielu krajach na świecie.

Bez Południa jest krzewem lub drzewem, które w naturze osiąga nawet 8 metrów wysokości. W polskich warunkach dorasta do 2-3 metrów wysokości. Ma szeroką kulistą koronę. Liście są pojedyncze, drobne o owalnym kształcie. Kwiaty lagerstremii mają po 5 płatków, pofałdowane brzegi i są zebrane w wiechowate kwiatostany o długości do 20 cm. Zależnie od odmiany kwiaty mogą być koloru: białego, czerwonego, różowego lub purpurowego.

Do znanych odmian lagerstremii zalicza się m.in.:

Odmianę "Purpurea” - która ma duże ciemnoróżowe kwiaty z pofalowanymi płatkami, zaś sama roślina dorasta do 2-3 metrów wysokości;

- która ma duże ciemnoróżowe kwiaty z pofalowanymi płatkami, zaś sama roślina dorasta do 2-3 metrów wysokości; Odmianę "Petite Pink” , której kwiaty są duże, różowe, wysokość ok. 1,2-1,8 metrów;

, której kwiaty są duże, różowe, wysokość ok. 1,2-1,8 metrów; Odmianę "Petite Snow” o dużych, białych kwiatach i wysokości ok. 1,2-1,8 metrów.

Bez Południa jest uważany za roślinę najdłużej kwitnącą, bowiem kwitnie on do 120 dni w roku, czyli około 4 miesiące - począwszy od wczesnej wiosny do później jesieni. Najczęściej uprawiany jest on w krajach śródziemnomorskich oraz w klimacie umiarkowanym. Jako rośliny ozdobne uprawiane są odmiany uprawne lagerstremii, czyli kultywary. Zaś znacznie rzadziej uprawiana jest typowa forma tej rośliny.

Wymagania uprawowe lagerstremii

Lagerstremia indyjska to roślina łatwa w uprawie. Można ją z powodzeniem uprawiać w polskich warunkach, zarówno w ogrodzie - wysadzoną do gruntu - jak i w domu. Jest to roślina wieloletnia, która jest dość odporna na mróz. Z powodzeniem znosi Polską zimę, o ile temperatura nie spada poniżej -18 do maksymalnie -20stopni Celsjusza.

Stanowisko do uprawy Bzu Południa

Przy uprawianiu lagerstremii warto pamiętać, że choć znosi ona umiarkowane mrozy, to jednak naturalnie preferuje nieco cieplejszy klimat. Dlatego też najlepiej będzie rosła w najcieplejszych regionach Polski. Jeżeli mieszkamy w chłodnym regionie, możemy zdecydować się na uprawę lagerstremii w pojemniku. Jej niższe odmiany doskonale nadają się do uprawy w dużych donicach. Taka roślina może być piękną ozdobą naszego tarasu, a na zimę możemy ją przestawić w cieplejsze miejsce. Bez Południa lubi rosnąć w pełnym słońcu. Preferuje stanowiska ciepłe, słoneczne oraz osłonięte od wiatru.

Podłoże do lagerstremii

Gleba idealna pod uprawę tej rośliny to gleba żyzna, próchnicza, lekko wilgotna i dobrze przepuszczalna. Bowiem roślina nie lubi nadmiaru wody zwłaszcza zimą, gdyż może ona przyczynić się do jej przemarznięcia.

Podlewanie oraz nawożenie

W czasie suszy warto regularnie podlewać lagerstremię, co 1-2 tygodnie lub częściej w zależności od potrzeb. Dodatkowo w okresie wegetacyjnym roślin pamiętajmy, aby ją systematycznie nawozić. Możemy w tym celu zastosować nawóz do krzewów kwitnących. Zalecane są nawozy z azotem (które stosujemy od wiosny do połowy lipca) oraz nawozy fosforowe, potasowe lub inne nawozy jesienne, które stosujemy późnym latem oraz jesienią.

Jak przycinać Bez Południa?

Lagerstremiaindyjska powinna być przycinana. Jest to ważny zabieg, który ma wpływ na jej obfite kwitnienie. Roślina ta dobrze znosi cięcie i z powodzeniem może być hodowana jako bonsai. Przycinanie polega tutaj na usunięciu starszych pędów, bowiem krzew lagerstremii najobficiej kwitnie na pędach tegorocznych. Przycinanie wykonuje się późną zimą lub wczesną wiosną jeszcze przed rozpoczęciem okresu wegetacyjnego rośliny. Warto jednak dobrać taki termin, by ryzyko wystąpienia przymrozków było znikome.