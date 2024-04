Rzodkiewka jest smacznym dodatkiem do wiosennych kanapek. Jej ostry smak i chrupiąca struktura bardzo dobrze komponują się z innymi nowalijkami. Ponadto rzodkiewka zawiera szereg składników odżywczych, takich jak np.: witamina C, potas i antyoksydanty. Stanowi dodatek do zdrowej diety osób, które chcą zgubić kilka kilogramów, ponieważ jest niskokaloryczna. Uprawa rzodkiewki jest bardzo łatwa, dlatego warto wysiać ją w doniczce na balkonie lub w ogródku, by wiosną i latem mieć ją zawsze pod ręką.

Reklama

Kiedy siać rzodkiewkę?

Najlepszy czas na siew rzodkiewki zależy od kilku czynników, w tym warunków pogodowych. Rzodkiewki najlepiej rosną w chłodniejszej temperaturze, więc wczesna wiosna lub jesień to idealne pory roku do ich siewu. Nasiona rzodkiewki powinno się wysiewać w marcu i w kwietniu. Rzodkiewki najlepiej rosną w temperaturach między 10 stopni Celsjusza a 18 stopni Celsjusza. Sianie nasion w temperaturach powyżej 25 stopni Celsjusza może prowadzić do szybszego kwitnienia, co negatywnie wpływa na smak i teksturę rzodkiewek.

Reklama

Reklama

Dostosowanie się do odpowiednich terminów siewu jest ważne, ponieważ rzodkiewka preferuje chłodniejsze temperatury i jest wrażliwa na długość dnia. Podczas dłuższych dni, zamiast rozwijać korzenie, może przerzucić energię na tworzenie kwiatostanów, co prowadzi do kwitnienia i czyni ją nieodpowiednią do spożycia. Aby zapewnić sobie ciągłość zbiorów, warto siać nasiona rzodkiewki etapami, na przykład co 10 dni, co umożliwi cieszenie się świeżymi rzodkiewkami przez dłuższy czas. Nasiona rzodkiewki zaczynają kiełkować w temperaturze 2-3 stopni Celsjusza. Jeśli po wysiewie pogoda będzie mroźna, należy okryć rzodkiewkę białą włókniną.

W jaki sposób wysiewać rzodkiewkę?

Nasiona rzodkiewki rozsiewa się bezpośrednio do gruntu nie głębiej niż 1 cm. Zasadzenie nasion zbyt głęboko prowadzić do deformacji korzeni. Nasiona układa się w rzędach, zachowując odstęp 15-20 cm między nimi, i stosuje siew punktowy – nasiona w każdym rzędzie umieszcza się co 1,5-2,5 cm. W przypadku zbyt gęstego siewu niezbędne jest przerzedzenie sadzonek, tak aby zachować odległość od 10 do 20 cm między rzędami i 2 do 4 cm w obrębie rzędu.

Na to zwróć uwagę przy siewie rzodkiewki

Rzodkiewkę powinno się sadzić w stanowiskach słonecznych lub lekko zacienionych. Najlepiej rozwija się w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie. Jeśli podłoże będzie zbyt kwaśne, nawet mimo podlewania rzodkiewka może zwiędnąć. Natomiast mokre gleby będą sprzyjały rozwojowi chorób i pojawieniu się szkodników na rzodkiewce.