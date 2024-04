Kiedy sadzić mieczyki?

Mieczyki są roślinami należącymi do rodziny kosaćcowatych. Występują w Europie, Afryce i Azji. Bywają nazywane też gladiolami od łacińskiego słowa "gladius" oznaczającego miecz, którego kształt przypominają liście tej rośliny. Mieczyki wyróżniają się różnokolorowymi kwiatami rosnącymi na długich i smukłych łodygach.

Są roślinami bulwiastymi, które źle znoszą chłody. W związku z tym ich bulwy należy wysadzić z ziemi przed zimą. Ponownie sadzić je można od kwietnia do czerwca, przy czym optymalne miesiące to kwiecień i maj. Sadzenie ich wcześniej, kiedy jest jeszcze chłodno nie jest korzystne i może doprowadzić do ich uszkodzeń. W zależności od terminu posadzenia i odmiany mieczyki mogą kwitnąć od lipca aż do października. Najczęściej jednak zdobią ogród w czasie wakacji.

Sadzenie mieczyków. Przygotowania

Sadzenie mieczyków należy poprzedzić dokładną oceną ich bulw, których skórka musi być jędrna, sucha, w miarę jednorodna i pozbawiona plam. Trzeba szczególnie przyjrzeć się im pod kątem ewentualnych śladów zakażenia grzybami i patogenami. Dodatkowo bulwy można też zaprawić w środku grzybobójczym poprzez obsypanie ich proszkiem ochronnym lub zamoczenie na kilkanaście sekund w roztworze ze środkiem grzybobójczym.

Przed przystąpienie do sadzenia konieczne jest wybranie odpowiedniego stanowiska, które powinno być przede wszystkim słoneczne i osłonięte od wiatru. Ten ostatni może doprowadzić do połamania długich łodyg tych kwiatów. Idealne podłoże dla nich powinno być gliniasto-piaszczyste, próchnicze i mieć odczyn obojętny (6,5-7 pH). Dobrze jeśli będzie ponadto odpowiednio przepuszczalne i wilgotne. Mieczyki źle znoszą bowiem zarówno zbytnie przesuszenie podłoża, jak i jego nadmierne przelanie.

Miejsce, w którym posadzimy mieczyki powinno być też inne od tego, w którym rosły rok wcześniej. Zminimalizuje to ryzyko ataku przez szkodniki, których ofiarą często padają te rośliny. Ponadto źle znoszą one sąsiedztwo kwiatów będących nosicielami chorób grzybowych i wirusowych, a więc m.in. bratków, pelargonii, astrów i lilii. Niewskazane jest także sadzenie mieczyków w miejscu po truskawkach, ogórkach, pomidorach, dyni, burakach, fasoli i grochu.

Jak sadzić mieczyki?

Podczas sadzenia tych kwiatów istotny jest nie tylko odpowiedni miesiąc, ale także właściwy dzień, który powinien być słoneczny i suchy. Sadzenie mieczyków w czasie wilgotnej i deszczowej pogody nie jest dobrym pomysłem, ponieważ nie tolerują one dobrze zbyt dużej ilości wody. Poza tym warunki takie mogą skutkować rozwojem chorób grzybowych lub wirusowych na ich korzeniach. Temperatura gleby powinna wynosić przynajmniej 10 stopni Celsjusza, a powietrza – o kilka stopni więcej. Jeśli więc wiosna jest wyjątkowo chłodna, lepiej poczekać z sadzeniem mieczyków na cieplejsze dni. Przed rozpoczęciem sadzenia warto zadbać jeszcze o zasilenie podłoża przy pomocy kompostu lub nawozów mineralnych.

Jeśli chcemy cieszyć się pięknem mieczyków w naszym ogrodzie, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na prawidłową technikę ich sadzenia. Musimy pamiętać o tym, że są to kwiaty, których łodygi mogą osiągnąć nawet 100-120 cm wysokości. Z tego powodu narażone są na przewracanie się i łamanie. Ich bulw nie można więc sadzić zbyt gęsto i za płytko. Optymalna głębokość sadzenia wynosi trzykrotność wysokości bulw. Zapewni to większą stabilność wzrastającej łodydze obciążonej kwiatami. Z kolei odległość pomiędzy poszczególnymi bulwami powinna wynosić ok. 15-20 cm. W wykopanych na bulwy dołkach można dodatkowo wykonać drenaż z kamyczków, który ułatwi odprowadzanie nadmiaru wody.

Cebulki należy sadzić czubkiem skierowanym ku górze. Po posadzeniu dołek należy zakopać, a następnie ziemię lekko ubić i podlać. Niektóre, wyższe odmiany mieczyków, kiedy urosną, mogą potrzebować podwiązania do podpór. Jeśli chcemy dłużej cieszyć się pięknem tych wyjątkowych kwiatów, możemy sadzić cebulki w odstępach kilkudniowych. Wówczas kwiaty będą pojawiały się na raty i tym samym dłużej będą zdobiły nasz ogród.