Co posadzić obok truskawek? Jeżeli właśnie przymierzasz się do sadzenia truskawek w ogródku, koniecznie sprawdź, co najlepiej posadzić obok krzaczków. Dzięki tej metodzie sadzonki będą zdrowe, bez szkodników i co najważniejsze – już niedługo wydadzą słodkie i soczyste owoce.