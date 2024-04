Mrówki wchodzą do naszych domów najczęściej w poszukiwaniu pożywienia. Zachęcają je słodkie substancje, resztki jedzenia i tłuszczu. Owady te, kiedy dostaną się do mieszkania, mogą zanieczyszczać żywność i niszczyć meble. Dlatego, kiedy tylko zauważymy obecność mrówek, od razu należy przygotować pułapki, by nie rozprzestrzeniały się po całym domu.

Reklama

Przyprawy w walce z mrówkami

Na ścieżkach, którymi przemieszczają się mrówki, dobrze jest rozłożyć niektóre przyprawy działające odstraszająco. Rozsypując na trasie mrówek zioła takie jak świeża mięta, lawenda, liście pomidorów, czarnego orzecha i czarnego bzu, majeranek, wrotycz, pokrzywa, piołun, możemy skutecznie utrudnić im dostęp do naszego domu. Oprócz ziół warto również wykorzystać: cynamon, sól, pieprz, proszek do pieczenia, węgiel drzewny i proszek do lutowania.

Reklama

Reklama

Cukier i soda oczyszczona pomogą pozbyć się mrówek

Jednym z najprostszych sposobów na stworzenie pułapki jest połączenie cukru z sodą oczyszczoną. Cukier przyciąga mrówki, a soda oczyszczona, będąca dla nich toksyczna, działa jako środek eliminujący. Wystarczy wymieszać te dwa składniki w równych proporcjach i rozsypać w miejscach, gdzie mrówki najczęściej się pojawiają.

Boraks odstrasza mrówki

Użycie boraksu jest kolejnym skutecznym domowym sposobem na walkę z mrówkami. Tworząc pułapkę z boraksu, można wyeliminować nie tylko pojedyncze osobniki, ale również dotrzeć do kolonii. Aby to zrobić, wystarczy przygotować mieszankę boraksu ze słodkim syropem lub cukrem w proporcji 1:3. Tak przygotowaną substancję umieszczamy w miejscach, gdzie zauważymy obecność mrówek.

Te zapachy odstraszą mrówki

Mrówki nie lubią zapachu octu oraz niektórych olejków eterycznych. Przygotowując roztwory z tych substancji, możemy pozbyć się owadów. Rozcieńczony wodą ocet (w proporcji 1:1) powinno się użyć do spryskiwania ścieżek, którymi mrówki wchodzą do domu. Kwaśny zapach octu maskuje ślady feromonowe mrówek, co utrudnia im przemieszczanie się. Podobnie działa rozcieńczony z wodą olejek miętowy, cynamonowy i lawendowy. Mrówki nie lubią również zapachu cytryny, więc w walce z nimi sprawdzi się także woda zmieszana z sokiem tego owocu, przelana do atomizera i rozpylona w kątach, w których się pojawiają.

Zamknij drogę mrówek do twojego domu

Mrówki pojawiają się w naszych domach, wchodząc z zewnątrz. Dokładna obserwacja ścieżki, którą się przemieszczają, pozwoli ustalić miejsce, którym wchodzą. Punkty te często znajdują się w obszarach takich jak wewnętrzne ściany, ramy okienne czy inne pomieszczenia. Po wykryciu tych wejść należy podjąć odpowiednie środki, aby je zabezpieczyć i wyczyścić.