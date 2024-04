Mleko wspomaga rozwój korzystnej mikroflory w glebie, co przyczynia się do jej lepszej struktury i zdrowszego środowiska dla roślin. Nawóz z mleka jest całkowicie naturalny, biodegradowalny i nie szkodzi środowisku. Regularne stosowanie tego nawozu zapewni nam obfite plony słodkich i aromatycznych owoców.

Jak działa mleko na truskawki?

Mleko jest bogate w wapń, który jest kluczowym składnikiem potrzebnym do prawidłowego rozwoju roślin. Wapń pomaga w budowaniu silnych ścian komórkowych, co jest szczególnie ważne dla szybko rosnących roślin, takich jak truskawki.

Ponadto mleko zawiera inne ważne składniki odżywcze, takie jak potas, fosfor oraz witaminy i białka, które wspomagają zdrowy rozwój roślin. Zawarty w nim kwas mlekowy działa antybakteryjnie i grzybobójczo. Chroni truskawki przed szarą pleśnią, mączniakiem prawdziwym i innymi chorobami grzybowymi.

Nawóz z mleka na truskawki

Do przygotowania nawozu najlepiej nadaje się mleko surowe, jednak w jego braku można użyć również mleka pasteryzowanego. Przygotowanie nawozu z mleka jest bardzo proste. Wystarczy zmieszać 1 litr mleka z 2 litrami ciepłej wody. Nawóz z mleka można aplikować bezpośrednio na glebę wokół roślin truskawkowych, unikając zalania liści. Najlepiej robić to wczesnym rankiem lub późnym wieczorem, aby zapobiec spalaniu liści przez słońce.

Dobrze jest podlewać truskawki tym nawozem raz na 2-3 tygodnie. Nawóz z mleka można stosować na truskawki przez cały okres wegetacyjny, od wiosny do jesieni. Szczególnie polecany jest w celu wzmocnienie roślin po zimie oraz w okresie kwitnienia i owocowania, aby zwiększyć ilość owoców, a także poprawić ich smak.

Nawóz ze zsiadłego mleka i biohumusu na truskawki

Kolejnym sposobem na przygotowanie nawozu z mleka na truskawki jest wymieszanie szklanki zsiadłego mleka z łyżką biohumusu. Następnie do tej mieszanki trzeba dolać szklankę wody i odstawić ją w suche miejsce na około 2 tygodnie. Takim nawozem należy obłożyć krzaczki truskawek. Lekko kwaśny odczyn tego roztworu sprawdzi się doskonale do wzbogacenia gleby. Jeśli zaczniemy stosować go od kwietnia, to w lecie będziemy cieszyć się soczystymi owocami.

Nawóz z mleka na truskawki – na to uważaj

Nawóz z mleka jest naturalnym produktem, dlatego nie należy obawiać się jego przedawkowania. Należy jednak pamiętać, aby nie stosować go zbyt często, ponieważ może to doprowadzić do rozwoju grzybów i pleśni.