Mycie naczyń, noży, łyżek, czy widelców w zmywarce to ogromne ułatwienie. Zwłaszcza, gdy zaprasza się gości na przyjęcie lub po całym dniu w zlewie ląduje sterta brudnych naczyń. Ich zmywanie to zmora dla wielu osób.

Bywa jednak, że tak przydatne i pomocne urządzenie, jakim jest zmywarka nie radzi sobie ze wszystkimi zabrudzeniami albo nawet jeśli wszystko dokładnie umyje, pozostawia brzydkie zacieki. Tak jest chociażby w przypadku sztućców.

Co zrobić, by pozbyć się tego problemu łatwo i szybko? Ten prosty patent przywróci im blask, gdy zmywarka zawodzi. Wystarczy użyć trzech składników, które na pewno masz w domu. Co dokładnie trzeba zrobić?

Jak pozbyć się zacieków na sztućcach?

Po pierwsze włóż sztućce do naczynia żaroodpornego. Zasyp je opakowaniem proszku do pieczenia i dodaj około 30 ml octu oraz około 20 ml płynu nabłyszczającego do zmywarki.

Następnie zalej sztućce gorącą wodą prosto z czajnika i pozostaw w tak przygotowanej "kąpieli" przez 15 minut. Po tym czasie spłucz pod bieżącą wodą. Kiedy je wytrzesz będą lśniły jak nowe i nie pozostanie na nich nawet najmniejszy brzydki zaciek.