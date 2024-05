Jak wyczyścić grill?

Grill a właściwie ruszt, na którym smażymy mięsa, ryby, czy warzywa to ten element, który brudzi się najczęściej. Przypalone resztki jedzenia, tłuszcz tworzą zabrudzenia, które nie są takie łatwe do usunięcia. Co można zrobić, by pozbyć się ich prosto, szybko i bez zbędnego wysiłku?

Warto pamiętać, by grill był czyszczony regularnie i najlepiej niedługo po używaniu go. Im szybciej to zrobimy, tym lepiej. O wiele łatwiej da się usunąć przypalone resztki i tłuszcz z jeszcze ciepłego rusztu, niż całkowicie wystygniętego a co za tym idzie z zaschniętymi na nim resztkami.

Prosty trik na czyszczenie grilla

Na rynku dostępne są różnego rodzaju produkty do czyszczenia grilla. Można z nich skorzystać, ale można też zastosować domowe i proste triki. Hitem sieci jest trik z solą i cytryną. Wystarczy tę pierwsza wysypać na talerzyk a drugą przekroić na pół. Nabitą na widelec połówkę cytryny maczamy w soli. Tak przygotowaną zaczynamy przecierać gorący ruszt. W ten sposób szybko i skutecznie usuniemy resztki tłuszczu i jedzenia a grill będzie lśnił.

Czyszczenie grilla za pomocą folii aluminiowej

Drugim równie prostym i skutecznym sposobem jest ten z użyciem folii aluminiowej. Wystarczy zwinąć ją w kulkę i zdecydowanym ruchem przecierać każdy pręt rusztu. Zaschnięty tłuszcz bez problemu się od nich oderwie.

Warto pamiętać, by po wyczyszczeniu grilla i umyciu wodą, dokładnie go wysuszyć. Dzięki temu nie będzie rdzewieć. Dzięki tym prostym zabiegom będzie lśnił i służył przez lata.