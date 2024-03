Brzydki zapach z pralki to bardzo często efekt pozostałej w bębnie wilgoci. Takie mokre środowisko sprzyja rozwojowi bakterii, drobnoustrojów a co za tym idzie powstawaniu nieprzyjemnego zapachy.

Jak usunąć brzydki zapach z pralki?

Bardzo często zapominamy niestety, by po praniu pozostawić lekko uchylone drzwiczki pralki i w ten sposób wysuszyć bęben.

Reklama

Reklama

Czasem nawet taki zabieg nie sprawi, że unikniemy brzydkiego zapachu wydobywającego się z naszej pralki. Na szczęście istnieje kilka prostych i domowych sposobów, które sprawią, że szybko zniknie a bęben pralki zacznie pachnieć a nie śmierdzieć.

Jednym ze sposobów, jaki można zastosować jest ten z użyciem sody. Do bębna wystarczy wsypać szklankę sody oczyszczonej, zakręcić nim i pozostawić na 30 minut. Można ją także dodatkowo wsypać do szufladki na detergenty.

Jak pozbyć się brzydkiego zapachu z pralki za pomocą cytryny i pasty do zębów?

Po tym czasie na jedną lub dwie połówki cytryny trzeba wycisnąć pastę do zębów i tak przygotowaną włożyć do woreczka na bieliznę. Ten zabieg sprawi, że resztki owocu lub pestki z niego nie przedostaną się do bębna. Tak przygotowaną cytrynę wkładamy do pralki i ustawiamy cykl czyszczenia lub program z wysoką temperaturą.

W tym domowym sposobie na brzydki zapach z pralki można pominąć sodę. Tak wyczyszczona będzie pachniała świeżością. Niektórzy zamiast połówek cytryny wrzucają do bębna dwie kapsułki do zmywarki a do szufladki zamiast sody wlewają ocet.

Należy pamiętać, by po zastosowaniu tego triku, jak po każdym praniu, zostawić otwarte drzwi od pralki i uchylić szufladkę na detergenty. W ten prosty sposób zapobiegniemy powstawaniu brzydkiego zapachu w naszej pralce. Warto też, co jakiś czas czyścić kołnierz oraz filtr.