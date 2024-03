Mycie okien to jeden z punktów obowiązkowych wiosennych porządków. Często kojarzący się jako zmora sprzątania i czynność, która męczy a wręcz irytuje, gdy efektem końcowym wcale nie są idealnie czyste okna albo smugi. Co zrobić, by nie było aż tak źle a okna oraz lustra znajdujące się w domu naprawdę były czyste i lśniły?

Jak umyć okna bez pozostawiania smug?

Aby na oknach nie pozostawały smugi dobrze jest zewnętrzną stronę szyb umyć ruchami pionowymi a wewnętrzną poziomymi. Ten prosty trik sprawi, że bez problemu zobaczymy, po której stronie zostały smugi i łatwiej będzie się ich pozbyć.

Umyte okna najlepiej polerować papierowymi ręcznikami. Nada się do tego także ścierka z mikrofibry, która zostawia niewielką ilość wody, dzięki czemu używanie ściągaczki, jeżeli dodatkowo z niej korzystamy będzie tak naprawdę zbędne.

Podobnie, jak przy myciu okien, najpierw dobrze jest przecierać je w pionie a następnie w poziomie. Eksperci radzą, by nie myć okien w słoneczne dni, bo woda podczas mycia zasycha szybko na szybach i zostawia na nich ślady.

Jak usunąć tłuste zabrudzenia z szyb?

Zdarza się, że na szybach znajdują się ślady rąk, czy odcisk nosa psa. Na takie ślady, które często są tłuste pomoże cebula. Ten prosty sposób pomoże pozbyć się tych niezbyt urokliwych pamiątek z szyb. Wystarczy przekroić cebulę na pół i przetrzeć nią szybę a potem umyć ją stosując odpowiednie ruchy. Można też spróbować drugiego sposobu. Pokrojone kawałki cebuli wrzucić do miski z wodą, którą umyjemy okna.

Jak wyczyścić okienne ramy?

Ramy zanim się je umyje, trzeba dokładnie odkurzyć. Najlepiej do wszelkiego rodzaju zakamarków ram i ich okuć a właściwie usunięcia z nich zanieczyszczeń, okruchów i kurzu sprawdzi się wąska ssawka. Warto pamiętać, że inaczej myje się ramy drewniane a inaczej plastikowe. Do wyczyszczenia tych pierwszych trzeba a nawet należy używać płynów przeznaczonych do drewna. Plastikowe ramy z powodzeniem można umyć wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Jak wyczyścić lustra?

Na rynku jest bardzo wiele preparatów, którymi można wypolerować lustra. Najlepiej sprawdzą się te na bazie alkoholu. Dlaczego? Bo idealnie zmywają osady z kosmetyków i wody. Jeśli nie przepadamy za chemią z drogerii i wolimy naturalne płyny do czyszczenia, można przygotować mieszankę wody i octu w proporcjach 2 do 1 (dwie szklanki wody, jedna szklanka octu). Samo czyszczenie dobrze jest wykonać używając tetrowej pieluchy albo starej koszulki bawełnianej.

Ten trik sprawi, że lustro nie będzie zaparowane

Co zrobić, by umyte i wypolerowane lustro nie zachodziło parą? Sprawdzi się prosty trik z pianką do golenia. Wystarczy nałożyć ją na miękką szmatkę i wetrzeć w taflę a potem suchą ścierką wypolerować lustro. Ten trik sprawi, ze para nawet przez kilka tygodni nie będzie osiadała. Zamiast pianki można także użyć kropli szamponu bez silikonów. Nałożony na szmatkę i wtarty w taflę lustra także pomoże uniknąć osiadania pary.