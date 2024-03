Opiekacze do kanapek oraz tostery to jedne z tych urządzeń, które nie są takie łatwe do czyszczenia. Bardzo szybko się brudzą, bo pod wpływem ciepła z przygotowywanych w nim kanapek, czy tostów wycieka tłuszcz, wypływa ser a przy okazji w ich zakamarkach zbierają się także trudne do usunięcia okruchy pieczywa.

Reklama

Co robić by opiekacz się nie brudził?

Nie zawsze mamy czas, by wyczyścić urządzenie z przypalonych resztek jedzenia tuż po jego użyciu. Bardzo często zaraz po przygotowaniu tostów odłączamy toster czy opiekacz z prądu. Ten stygnie a resztki zastygają na nim na dobre. Nawet jeśli próbujemy je zeskrobać, efekt bardzo często jest taki, że nadal pozostają a teflonowa powierzchnia ma rysy.

Reklama

Żeby uniknąć tego typu zniszczeń dobrze jest przygotowywać tosty, czy kanapki przy użyciu papieru do pieczenia. Wystarczy położyć go na płytkach urządzenia i dopiero na nim jedzenie. Po przyrządzeniu zapiekanych kanapek wystarczy wyrzucić zabrudzony papier.

Jak wyczyścić opiekacz?

Okazuje się, że nawet bardzo stare zabrudzenia da się wyczyścić i nie potrzeba do tego silnych środków chemicznych. Istnieje sprawdzony domowy sposób na wyczyszczenie opiekacza. Jaki?

Wystarczą te 3 składniki

4 łyżki mąki ziemniaczanej

1 łyżka sody

pół szklanki wody

Opiekacz należy rozgrzać. Do połowy szklanki wody należy dodać 1 łyżkę sody oraz 4 łyżki mąki ziemniaczanej. Wszystko trzeba wymieszać aż do połączenia się składników. Tak przygotowaną płynną masę należy wylać na rozgrzany toster i zapiekać przez 5 minut. Po tym czasie wystarczy ją zdjąć wraz z przyklejonymi i wtopionymi w nią resztkami jedzenia. Gdy opiekacz ostygnie można go dodatkowo przetrzeć lekko wilgotną szmatką.