"Latające kleszcze" wkrótce pojawią się w lasach

Gdy tylko sezon wiosenno-letni rozkręca się na dobre w lasach budzą się do życia owady zwane latającymi kleszczami. To strzyżak sarni, inaczej jeleni. W czerwcu na leśnych alejkach pojawiają się ich całe chmary. Nie są to pajęczaki tak jak kleszcze, ale latające owady z rzędu muchówek.

Dlaczego więc nazywane są latającymi kleszczami? Ponieważ nie tylko wyglądają podobnie, ale również atakują w podobny sposób. Wbijają się w skórę haczykowatymi odnóżami i żywią się krwią.

Reklama

Jak wygląda strzyżak sarni?

Reklama

Owad ma długość około 5-6 mm, kolor brunatny i 6 zakończonych haczykami odnóży. A także skrzydła, które zrzuca gdy znajdzie żywiciela. Jest pokryty twardym pancerzem. Strzyżaki pasożytują na sarnach, jeleniach i łosiach. Ale gryzą też ludzi. Mocno wczepiają się we włosy, skórę lub w ubranie i trudno je usunąć. Są bardzo uciążliwe. Potrafią wejść do nosa lub uszu.

Reklama

Czym grozi ukąszenie strzyżaka sarniego?

Strzyżaka sarniego różni od kleszcza to, że nie przenosi on na człowieka boreliozy. Jego ugryzienie może jednak być bolesne i powodować długotrwałe, nieprzyjemne konsekwencje, a także wywoływać niebezpieczną reakcję alergiczną.

Ukąszenie "latającego kleszcza" jest bolesne. Początkowo może być niezauważalne, jednak wkrótce na skórze powstaje swędząca grudka, która może utrzymywać nawet 2-3 tygodnie a bywa, że nawet rok. Nie należy jej rozdrapywać. Skutkiem ukąszenia mogą być utrzymujące się do kilku miesięcy mocno swędzące, rumieniowate zmiany skórne. W przypadku silnej reakcji alergicznej należy pilnie skonsultować się z lekarzem.

Jak się chronić przed "latającymi kleszczami"?

Nie ma konkretnej metody, która uchroni nas przed atakiem „latających kleszczy”. Strzyżaki bytują w miejscach, w których mogą spotkać żywicieli czyli sarny i jelenie. Atakują przeważnie zwierzęta o ciemnym umaszczeniu. Dlatego w lesie warto unikać szlaków przemieszczania się dzikiej zwierzyny i ubierać się w jasne kolory. Podobnie jak w przypadku ochrony przed kleszczami najlepiej zakładać ubrania zakrywające ręce i nogi oraz mieć nakrycie głowy i spięte włosy.

Można również użyć preparatów odstraszających insekty, które mogą zmniejszyć prawdopodobieństwo ugryzienia. Nie ma jednak środków, które byłyby przeznaczone konkretnie przeciwko strzyżakom.