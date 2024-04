Czym jest mulczowanie trawy? W jakim celu się je wykonuje?

Piękny, zielony trawnik, przypominający wyglądem ten z najlepszych boisk piłkarskich, to marzenie każdego ogrodnika. Aby mogło się spełnić, należy odpowiednio zadbać o trawę. W ostatnich latach coraz popularniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym staje się mulczowanie trawy. Polega ono na rozdrobnieniu trawy w trakcie lub bezpośrednio po koszeniu, a następnie pokryciu jej cienką warstwą trawnika.

Jest to jeden z ekologicznych zabiegów pielęgnacyjnych, dzięki czemu wpisuje się w zasady zrównoważonego ogrodnictwa. Odbywa się w tzw. obiegu zamkniętym – do dbania o kondycję trawnika wykorzystywana jest skoszona trawa. Z czasem ulega ona rozkładowi i dzięki temu staje się naturalnym nawozem, który odżywia trawę. To jednak nie koniec korzyści, które przynosi mulczowanie trawy. Zapobiega ono erozji gleby i sprawia, że mniej paruje z niej woda, a dodatkowo wolniej rosną chwasty.

Mulczowanie – poza korzyściami, które przynosi samemu trawnikowi – jest również ekologicznym sposobem na utylizację odpadów w postaci pokosu. Ten ostatni stanowi bowiem całkiem sporą część odpadów ogrodowych. Poza mulczowaniem skoszoną trawę można przeznaczyć na kompost lub wykorzystywać do ściółkowania.

Jak prawidłowo przeprowadzić mulczowanie trawy?

Aby jednak mulczowanie trawnika przyniosło oczekiwane rezultaty, musi być wykonane prawidłowo. Przed pierwszym wiosennym koszeniem trawnik powinien być dokładnie wygrabiony, aby nie pozostały na nim resztki zgniłych liści i gałęzi po zimie. Ważne jest również zachowanie umiaru. W przypadku zbyt częstego przeprowadzania tego zabiegu może dojść do tworzenia się na powierzchni trawy tzw. filcu, czyli grubej warstwy, która nie przepuszcza wody i powietrza. Najlepiej więc wykonywać mulczowanie podczas co drugiego koszenia trawy. Poza tym w przypadku przeprowadzania zabiegu mulczowania, którego zadaniem jest zasilanie trawnika, nie powinno się dodatkowo zbyt często go nawozić. Mulczowanie wskazane jest zwłaszcza w przypadku ziemi jałowej i piaszczystej, a mniej zalecane jest dla gleby wilgotnej, która słabo przepuszcza wodę.

Istotna jest sama technika mulczowania. Bardzo ważne jest regularne koszenie. Dzięki niemu źdźbła trawy wykorzystywane do mulczowania będą młode i delikatne oraz pozbawione kwiatostanów i łodyg. Trawa przeznaczona do mulczowania nie powinna być więc wyższa niż 4 cm. Wykorzystywany pokos musi być suchy i drobno pocięty, co ułatwi jego rozprowadzenie i późniejszy rozkład oraz zapobiegnie jego gniciu i spowolnieniu wzrostu trawy. Ważne, aby ułożona na trawniku warstwa pokosu była cienka i równomierna.

Mulczowanie najłatwiej wykonywać za pomocą kosiarki z funkcją mulczowania. Urządzenie tego rodzaju rozdrabnia skoszoną trawę, a następnie cienką warstwą rozprowadza ją na trawniku.

Mulczowanie trawy: Czy warto?

Mulczowanie trawy to zabieg, który – przy zachowaniu wszystkich wyżej opisanych zasad – przynosi wiele korzyści. Zdecydowanie warto więc go wykonywać. Jest w pełni ekologiczny i pozwala wykorzystać pokos, a dzięki temu zmniejszyć ilość odpadów ogrodowych. Mulczowanie jest doskonałym sposobem na odżywienie trawy. Dzięki niemu możemy cieszyć się w ogrodzie pięknym i zdrowym trawnikiem pozbawionym chwastów.