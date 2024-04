Jasnota purpurowa. Co to za roślina?

Jasnota purpurowa jest rośliną zielną z rodziny jasnotowatych. Pochodzi z Azji Mniejszej, ale obecnie można spotkać ją w całej Europie, zachodniej Azji i północno-zachodniej Afryce. Dorasta zazwyczaj do wysokości ok. 25 cm i ma charakterystyczne fioletowe kwiaty, które kwitną od maja do października. Swoim wyglądem wyjątkowo przypomina pokrzywę, chociaż jej liście mają ciemniejszy kolor. Spotkać ją można głównie w zaroślach, lasach, na polanach i w parkach. Powszechnie występuje także w ogrodach. Dawniej wykorzystywana była do odstraszania moli.

Jasnota purpurowa i jej właściwości

Jasnota purpurowa wykazuje liczne korzystne właściwości dla naszego zdrowia. Jest jednak wyjątkowo niedoceniana i przez wiele osób uznawana za trudny do usunięcia chwast. Tymczasem już dawno temu wykorzystywana była w medycynie naturalnej i do dzisiaj jest szczególnie ceniona przez zielarzy.

Jasnota purpurowa bogata jest przede wszystkim w żelazo, witaminę C i beta-karoten. Stanowi też źródło kwasów fenolowych, flawonoidów (rutyny i kwercetyny), oraz olejków eterycznych. Wykazuje działanie przeciwzapalne, antybakteryjne, przeciwgrzybicze, rozkurczowe, moczopędne i przeciwbólowe. Ponadto chroni organizm przed działaniem wolnych rodników oraz zmniejsza ryzyko rozwoju chorób układu krążenia (m.in. zawału serca czy miażdżycy).

Jasnota purpurowa pozytywnie wpływa na układ nerwowy. Z tego powodu jest szczególnie polecana osobom, które żyją w dużym napięciu i stresie. Ponadto przynosi ukojenie w migrenie i bezsenności. Poprawia nastrój oraz zmniejsza stany lękowe. Wspiera wzrok i chroni oczy przed promieniowaniem słonecznym. Polecana jest wspomagająco w leczeniu obrzęków, pękających naczynek, niestrawności, zaburzeń pracy wątroby, bolesnego miesiączkowania, chorób skóry (w tym trądziku) i reumatyzmu. Jasnota purpurowa wspomaga także prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego i moczowego.

Jasnota purpurowa: Co można z niej przygotować?

Najwięcej dobroczynnych właściwości wykazuje napar z młodych kwiatów i delikatnych liści jasnoty purpurowej. Te należy zbierać późną wiosną w miejscach oddalonych od ruchliwych dróg i innych miejskich zanieczyszczeń, dzięki czemu będą wolne od metali ciężkich i innych szkodliwych substancji. W tym celu najlepiej wybrać się do lasu, na polany lub ogródki działkowe.

Zebrane kwiaty i liście można zasuszyć, aby z ich dobrodziejstw korzystać przez cały rok. Podzielone na małe partie wystarczy związać i powiesić w suchym i chłodnym miejscu. Po całkowitym zasuszeniu należy umieścić je w lnianych woreczkach lub słoiczkach. Z tak przygotowanego suszu można przygotowywać napar lub herbatkę ziołową.

Jasnotę purpurową można wykorzystywać jednak nie tylko do przygotowywania napojów. Będzie świetnym dodatkiem do wielu potraw. Można używać jej w wersji surowej lub gotowanej. Sprawdzi się w zupach, sosach, sałatkach i koktajlach. Za jej pomocą można też aromatyzować olej lub masło.

Napar z jasnoty purpurowej. Przepis

Składniki:

2 łyżeczki świeżej lub suszonej jasnoty purpurowej,

1 szklanka wody.

Przygotowanie:

do filiżanki wsypać jasnotę purpurową,

zalać wodą w temperaturze ok. 80 stopni Celsjusza,

zaparzać pod przykryciem przez 10-15 minut,

przecedzić,

gotowy napar pić małymi łykami.

Zaleca się pić maksymalnie 3 filiżanki naparu z jasnoty purpurowej dziennie. O jedną filiżankę więcej mogą wypić osoby zmagające się z dolegliwościami trawiennymi.