Nawóz z łupin cebuli i jego właściwości

O cennych właściwościach łupin cebuli przypominamy sobie często przed Wielkanocą. To w nich bowiem gotujemy jajka na wielkanocny stół. Dzięki temu ich skorupki zyskują ciemnobrązową barwę. Pozostałości po obraniu cebuli mogą jednak przydać się w trakcie całego roku do przygotowania nawozu dla naszych roślin i to zarówno tych w domu, jak i w ogrodzie. Nawóz z łupin cebuli będzie w pełni ekologiczny i bezpieczny dla nas i dla środowiska. Jest on doskonałą – a do tego zdecydowanie tańszą – alternatywą dla preparatów dostępnych w sklepach ogrodniczych.

Dostarczy naszym roślinom wartościowych składników odżywczych. W obierkach od cebuli znaleźć można m.in. magnez, miedź, wapń, ale także witaminy C i E oraz witaminy z grupy B. Znajdują się w nich także jedne z najważniejszych dla prawidłowego rozwoju roślin pierwiastki, a więc potas, fosfor i azot. Potas odpowiada za wzmocnienie systemów korzeniowych, fosfor wspomaga ogólny rozwój roślin, zaś azot wspiera wzrost liści. Wspomniany nawóz wykazuje ponadto właściwości odstraszające niektóre szkodniki – w tym przędziorki i mszyce. W przypadku niektórych roślin stanowi też ochronę przed rozwojem chorób grzybowych. Te dwie ostatnie właściwości zawdzięcza zawartym w łuskach cebuli naturalnym przeciwutleniaczom oraz fitoncydom.

Wśród domowych roślin duże korzyści z podlewania nawozem z łupin cebuli mogą mieć zwłaszcza storczyki. Wśród roślin ogrodowych warto zaś podlewać nim przede wszystkim takie warzywa jak pomidory i ogórki, ale również krzewy i drzewa owocowe, w tym m.in. agrest i porzeczki.

Jak przygotować nawóz z łupin cebuli?

Nawóz z łupin cebuli jest łatwy w przygotowaniu – pozostałości z obierania cebuli wystarczy poddać niezbyt skomplikowanej obróbce. Wystarczy zebrać 1 garść obierek cebuli, przy czym odrzucić należy z nich popsute i spleśniałe części. Następnie trzeba umieścić je w słoiku i zalać ok. 1 l ciepłej wody. Następnie słoik należy szczelnie zamknąć. Tak przygotowaną miksturę trzeba odstawić na ok. 24 godziny w zacienione i chłodne miejsce. Po tym czasie należy ją odcedzić i przelać do konewki lub butelki. Tak przygotowany nawóz z łupin cebuli można wykorzystywać do podlewania raz w tygodniu roślin w domu i ogrodzie. Nawóz najlepiej rozcieńczyć z wodą w proporcji 1:5 (1 l nawozu na 5 l wody). W przypadku stosowania go na zewnątrz należy wybrać do tego w miarę chłodny i pochmurny dzień. Nawóz przygotować można w większej ilości, przy zachowaniu proporcji 1:1 (1 garść łupin cebuli na 1 l wody).

Oprysk z łusek cebuli. Sposób na walkę ze szkodnikami i chorobami

W przypadku, kiedy chcemy wykorzystać łupiny cebuli do walki ze szkodnikami roślin lub chorobami, możemy również przygotować oprysk. W tym celu musimy zebrać więcej obierek po cebuli (przynajmniej 2 garście). Następnie powinniśmy umieścić je w garnku, zalać 2 l wody i gotować na małym ogniu przez ok. 20 minut, po czym ostudzić i przecedzić przez sito. Tak przygotowany oprysk z łusek cebuli możemy od razu przelać do butelki ze spryskiwaczem i przystąpić do spryskiwania nim roślin narażonych lub zaatakowanych już przez szkodniki i choroby.