Dżem truskawkowy:

Możesz przygotować pyszny dżem truskawkowy, który będzie idealny na kanapki, naleśniki, czy do dodania do jogurtu. Wystarczy ugotować truskawki z cukrem i sokiem z cytryny, a następnie przelać gotowy dżem do słoików i pasteryzować.

Syrop truskawkowy:

Wykorzystaj truskawki do przygotowania aromatycznego syropu. Wystarczy zmiksować truskawki z cukrem i sokiem z cytryny, a następnie przecedzić przez sitko. Syrop można dodać do napojów, koktajli, lodów czy deserów.

Kisiel truskawkowy:

Zmiksuj truskawki z cukrem i wodą, a następnie zagotuj i dodaj skrobię ziemniaczaną lub mąkę ziemniaczaną, by zgęstniał. Otrzymasz smaczny kisiel truskawkowy, który można podawać na zimno lub na ciepło.

Wino truskawkowe:

Jeśli jesteś zainteresowany przygotowaniem własnego wina, truskawki mogą być doskonałym składnikiem. Zgnieć truskawki, dodaj cukier i drożdże winiarskie, a następnie pozostaw do fermentacji przez kilka tygodni. Ostatecznie przecedź wino i przechowuj w butelkach.

Lody truskawkowe:

Wykorzystaj truskawki do przygotowania domowych lodów. Zblenduj truskawki z mlekiem lub śmietaną, dodaj cukier i opcjonalnie sok z cytryny. Przełóż masę do maszyny do lodów lub zamroź w naczyniu, regularnie mieszając, aby uniknąć powstawania kryształków lodu.

Sos truskawkowy:

Ugotuj truskawki z cukrem i sokiem z cytryny, a następnie zmiksuj je na gładką masę. Taki sos truskawkowy będzie doskonały do polewania naleśników, gofrów, lodów, a także jako dodatek do ciast i deserów.

Pamiętaj, że przetwory z truskawek najlepiej przechowywać w szczelnych słoikach lub pojemnikach, aby zachować ich świeżość i smak przez dłuższy czas.