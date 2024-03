Rośliny, wchodząc w fazę aktywnego wzrostu tracą odporność przed niskimi temperaturami. Właśnie w tym momencie są szczególnie narażone na uszkodzenia.

Powodują je zwykle powstające w ich komórkach kryształki lodu,które wytrącają się podczas mroźnych nocy i poranków.

Jak ochronić rośliny? Zastosuj okrycie

Niezwykle skutecznym sposobem na ochronę roślin jest ich okrycie. Tutaj idealnie sprawdzi się agrowłóknina lub folia bąbelkowa, które dostać można w sklepach ogrodniczych.

Dzięki nim możesz okryć zarówno pojedyncze rośliny czy krzaki, jak i całe grządki. Pod takim okryciem utrzymuje się kilka stopni wyższa temperatura.

Przed przymrozkami ochroni nawóz

Do ochrony roślin sprawdzi się także odpowiednio dobrany nawóz.

Wybór odpowiedniego rodzaju, bogatego w składniki odżywcze i potas, jest kluczowy dla zwiększenia odporności roślin na wiosenne przymrozki. Nawozy te pomagają w zagęszczeniu soku komórkowego, co przekłada się na lepszą wytrzymałość na niskie temperatury.

Jak ochronić rośliny przed przymrozkami? Nawadniać i posadzić w odpowiednim momencie

Istotnym zabiegiem ochronnym przed przymrozkami jest również właściwe nawadnianie i zraszanie roślin. W ciągu dnia woda zgromadzona w glebie magazynuje ciepło, które jest następnie uwalniane nocą do systemu korzeniowego.

Dla gatunków roślin wrażliwych na zimno, kluczowe jest wybranie odpowiedniego momentu na ich sadzenie. Najlepiej robić to po minięciu ryzyka przymrozków, co zazwyczaj przypada po połowie maja. Ważne jest również przyzwyczajanie rozsad do zewnętrznych warunków, co zwiększa ich odporność.

Od przymrozków ochronią murki i kamienie

Wybierając miejsce dla roślin, należy unikać terenów nisko położonych, gdzie zalega zimne powietrze. Optymalne są miejsca osłonięte od wiatru, blisko elementów takich jak kamienie, betonowe płoty czy murki, które mogą akumulować i stopniowo oddawać ciepło, zapewniając roślinom lepsze warunki do wzrostu.

Stosując się do tych zasad, zapewnisz roślinom zdrowy rozwój i piękno.