Kret w ogrodzie

Jeśli krety zadomowią się w naszym ogrodzie, mogą rozkopać ziemię oraz zniszczyć uprawy. Zwierzęta te żyją pod ziemią, w drążonych przez siebie tunelach. Zewnętrzną oznaką działalności kretów są charakterystyczne kopce zwane kretowiskami, za pomocą których zwierzęta doprowadzają powietrze do podziemnych korytarzy, w których żyją.

Krety nie niszczą bezpośrednio roślin w ogrodzie, ale przez swoją działalność naruszają ich system korzeniowy. To kopce niszczą rośliny rosnące na grządkach i szpecą trawniki. Krety są pożytecznymi zwierzętami. Zjadają wiele szkodników żyjących w ziemi i niszczących rośliny. Ponadto drążone przez krety korytarze powodują korzystne napowietrzenie gleby.

Niektórzy walcząc z kretami, wlewają do ich podziemnych korytarzy wodę. Inni natomiast wsypują do nich różnorodne trujące substancje. Oba sposoby nie są polecane. Na szczęście istnieje wiele skutecznych i bezpiecznych metod, które pozwalają pozbyć się kreta z ogrodu. Co istotne, metody te są ekologiczne i nie stanowią niebezpieczeństwa dla zwierząt domowych takich jak pies czy kot.

Co zrobić, aby kret nie zadomowił się w naszym ogrodzie?

Jeśli chcemy uniknąć kretów w ogrodzie, warto podjąć działania profilaktyczne, zanim jeszcze zwierzęta te się pojawią. W pierwszej kolejności należy zapewnić ziemi w ogrodzie jak najlepszy drenaż. Zbyt wilgotny teren sprawi bowiem, że w glebie pojawi się wiele owadów. Te zaś stanowią doskonały pokarm dla kretów. W związku z tym odprowadzanie nadmiaru wody z ogrodu sprawi, że gleba nie będzie tak atrakcyjna dla kretów.

Można wkopać również specjalne siatki, które zapobiegną pojawieniu się w ogrodzie kretów. Zabieg taki najlepiej przeprowadzić jeszcze w trakcie prac związanych z zakładaniem ogrodu lub ewentualnie wczesną wiosną lub późną jesienią.

Jak pozbyć się kreta z ogrodu? Ekologiczne metody

Krety mają bardzo dobrze rozwinięty zmysł węchu. W związku z tym warto posadzić w ogrodzie rośliny, które dzięki swojemu zapachowi i wydzielanym substancjom, skutecznie odstraszają krety. Do roślin, których nie lubią, zalicza się m.in. mięta, czosnek, czarny bez, bazylia, komosa, narcyz i aksamitka.

Można także wykorzystać inne zapachy, aby pozbyć się kreta z ogrodu. Wystarczy do kopca włożyć kawałek zepsutej ryby, trochę sierści psa bądź kota, zwierzęcych odchodów lub szmatkę namoczoną w benzynie albo occie.

Krety są niemal całkowicie ślepe, jednak mają bardzo wrażliwy słuch. Tę ich cechę można również wykorzystać, aby pozbyć się ich z ogrodu. Wystarczy w środek kretowiska wbić patyk i zawiesić na nim butelkę lub puszkę. Ta pod wpływem wiatru zacznie hałasować i tym samym odstraszy kreta z ogródka. Można też kupić w sklepie ogrodniczym gotowy odstraszacz na krety, który emituje dźwięki nieprzyjemne dla ich słuchu oraz dla innych grasujących gryzoni.

Kiedy ekologiczne metody nie pomagają: jak pozbyć się kreta z ogrodu?

W ostateczności, jeśli wszystkie powyższe ekologiczne metody nie zadziałają, można sięgnąć po środki chemiczne, których szeroki wybór znaleźć można w sklepach ogrodniczych.

Warto wiedzieć, że krety w naszym kraju są objęte ochroną częściową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt. W związku z tym dopuszczone jest ich tępienie w takich miejscach jak m.in. ogrody, podwórka, szkółki leśne, trawiaste lotniska, obiekty sportowe.