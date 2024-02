Nagietek – lecznicza roślina w ogrodzie

Nagietek (Calendula L.) to rodzaj roślin z rodziny astrowatych, do którego należy kilkanaście gatunków. Naturalnie nagietki występują w rejonie Morza Śródziemnego oraz południowo-zachodniej Azji, począwszy od Wysp Kanaryjskich i Azorów po Pakistan i Tadżykistan.

Do rodzaju nagietek należą rośliny jednoroczne oraz wiecznie zielone byliny. Rzadziej są to pół krzewy, zazwyczaj osiągają wysokość do 50 cm. Kwiaty nagietka są zebrane w koszyczki. Na skraju koszyczka występują kwiaty języczkowe, które są pomarańczowe lub żółte. Są to kwiaty żeńskie. Natomiast wewnętrzna część koszyczka jest zajmowana przez męskie kwiaty rurkowate, które mają barwy od żółtej po czerwoną.

W Polsce wyróżniamy takie gatunki, jak np.: uprawiany nagieteklekarski (Calendula officinalis) czy też dość rzadko występujących chwast - nagietekpolny (Calendula arvensis).

Właściwości i zastosowanie nagietka

Kwiaty nagietka są jadalne. Dodatkowo wysuszone koszyczki kwiatowe nagietka lekarskiego to cenny surowiec zielarski, który jest stosowany np.: w leczeniu stanów zapalnych skóry. Nagietek wykazuje właściwości nie tylko przeciwzapalne, ale także przeciwgrzybicze, żółciopędne oraz rozkurczowe.

Leczniczo nagietek może być stosowany zarówno zewnętrznie, np.: przy leczeniu ran skóry, owrzodzeń czy stanów zapalnych, a także w formie kropli do oczu jako środek na przemęczenie czy zapalenie spojówek. Łagodzi również stany zapalne jamy ustnej i gardła. Ponadto nagietek znajduje zastosowanie jako preparat do stosowania wewnętrznego, przykładowo przy chorobach pęcherzyka żółciowego czy przy chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

Nagietek stosowany jest także w kosmetologii jako składnik kosmetyków, takich jak mleczka, kremy, szampony, olejki czy maseczki. Możemy go wykorzystać także w kuchni jako składnik surówek i sałatek (stosując w tym przypadku młode liście nagietka) natomiast suszone płatki kwiatów można dodać do sosów i zup, a także do barwienia różnych potraw.

Nagietek w ogrodzie: Sadzenie i pielęgnacja

Nagietki to mało wymagające rośliny ozdobne, które idealnie sprawdzą się do posadzenia w ogrodzie. Nie tylko ładnie wyglądają, ale również mają dobroczynny wpływ na cały ogród - kwiaty nagietka przyciągają owady z rodziny bzygowatych, których larwy zjadają mszyce żerujące na roślinach.

Ponadto nagietki dobroczynnie wpływają na pomidory. Stymulują ich wzrost oraz działają też odstraszająco na szkodniki w glebie. A ponieważ to pozytywne działanie jest obustronne, warto sadzić je blisko siebie.

Nagietek wysiewamy z nasion bezpośrednio do gruntu lub do doniczki. Robimy to pod koniec marca lub na początku kwietnia. Nagietki lubią stanowiska słoneczne. Mają małe wymagania, jeżeli chodzi o podłoże. Ważne jest tylko, by było ono odchwaszczone, a same rośliny regularniepodlewane, gdy jest sucho.