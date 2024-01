Nadmierna wilgoć w mieszkaniu może prowadzić do powstawania grzyba, a nawet do poważnych usterek w konstrukcji sufitu i ścian. Aby uniknąć kłopotów, sprawdź, jak w prosty sposób osuszyć wnętrze domu.

Regularnie wietrz mieszkanie

Aby nie doprowadzić do gromadzenia się nadmiernej ilości wilgoci w pomieszczeniach, pamiętaj o regularnym wietrzeniu domu. Rób to nawet zimą. Zakręć wszystkie kaloryfery i otwórz okna, aby powietrze mogło się swobodnie wymienić. Możesz także zamontować na drzwiach balkonowych i oknach specjalne nawiewniki, aby utrzymać stały przepływ powietrza i nie doprowadzić do skraplania się pary wodnej na szybach.

Zamów pochłaniacze wilgoci… albo zrób je własnym sumptem

Używanie środków na bazie soli lub żelu krzemionkowego pomoże ci w absorbowaniu wilgoci z powietrza. Specjalne pojemniki ustaw tam, gdzie najczęściej gromadzi się para wodna – w łazience, w sypialni oraz w kuchni. Jeżeli nie chcesz wydawać pieniędzy na chemiczne specyfiki, zrób taki pochłaniacz samodzielnie. Możesz wykorzystać do tego sól lub ryż, które mają właściwości absorpcyjne. Wsyp je do lnianego woreczka lub na talerzyk i postaw np. na parapecie.

Pozbądź się wilgoci z pomocą najnowszej technologii

Jeśli jest to możliwe, unikaj suszenia prania w domu. Mokre ubrania na suszarce w znaczącym stopniu zwiększają poziom wilgoci w powietrzu. Rozwiązaniem dla ciebie może być np. kupno suszarki do odzieży, która pomoże rozwikłać problem. Możesz także zainwestować w klimatyzator, osuszacz lub oczyszczacz powietrza z higrometrem, który ułatwi ci monitorowanie wilgotności i utrzymanie jej na poziomie między 40 a 60 proc.

Zadbaj o dobrą termoizolację budynku

Aby nie mieć problemu z wilgocią w mieszkaniu lub domu, bardzo ważnym aspektem jest zadbanie o właściwą izolację ścian, dachu i podłóg. Poprawa izolacji termicznej pomoże w utrzymaniu stałej temperatury i zmniejszeniu kondensacji pary wodnej.

Postaw na rośliny pochłaniające wilgoć z powietrza

Pomysłem, który spodoba się miłośnikom roślin, jest stworzenie w domu mikrodżungli z gatunków, które doskonale pochłaniają wilgoć z powietrza. Do takich pomieszczeń warto kupić np. bluszcz, paproć i zielistkę. Pomocnym gatunkiem do walki z wilgocią będzie także skrzydłokwiat i sansewieria.