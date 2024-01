Wiele osób uważa, że zimą nie ma potrzeby nawożenia, a wiele zależy od gatunku rośliny. Faktem jest, że w tym okresie większość roślin potrzebuje specjalnej troski i odpowiedniego odżywienia, aby przetrwać. Podpowiadamy, które naturalne odżywki domowe są idealnym wyborem, a także jakie korzyści niesie ze sobą właściwe nawożenie w okresie chłodniejszych miesięcy.

Dlaczego zimą rośliny potrzebują nawożenia?

Zima niesie ze sobą wiele wyzwań dla roślin domowych. Krótsze dni, ograniczona ekspozycja na słońce i obniżona temperatura sprawiają, że rośliny tracą swoją naturalną odporność. Stają siębardziej podatne na szkodniki i choroby, a mniej dostępu do słońca utrudnia im samodzielne odżywianie się. Mimo tego, że ich metabolizm spowalnia, i rośliny stają się mniej aktywne, odpowiednie nawożenie zimą jest niezbędne w przypadku wielu gatunków.

Po jakie odżywki do kwiatów sięgnąć zimą?

Niektóre składniki domowych odżywek, mają naturalne właściwości antybakteryjne i grzybobójcze. Te właściwości pomagają w ochronie roślin przed chorobami, które częściej pojawiają się zimą. Sprawdzą się odżywka z cebuli i odżywka z czosnku.

Odżywka z cebuli

Odżywka z cebuli może być szczególnie korzystna dla roślin domowych parapetowych tych, które lubią lekko kwaśne do neutralnego pH gleby. Są to fikusy, zamiokulkasy, draceny i paprocie.

Odżywka z cebuli może być korzystna dla fikusów, ponieważ zawiera składniki odżywcze, które wspomagają ogólny wzrost i zdrowie tych roślin. Fikusy często rosną w lekko kwaśnych glebach.

Zamiokulkasy te, znane również jako ZZ, lubią lekko kwaśne podłoże. Odżywka z cebuli może dostarczać składniki odżywcze, które wspierają ich odporność.

Także draceny mogą korzystać z odżywki z cebuli ze względu na jej właściwości nawozowe i lekko kwaśne pH.

Paprocie również lubią lekko kwaśne gleby, a odżywka z cebuli może dostarczać im składników odżywczych, które pomagają w utrzymaniu pięknych liści.

Jakie składniki zawiera odżywka z cebuli?

Odżywka z cebuli zawiera składniki odżywcze, takie jak azot, fosfor, potas oraz inne mikroelementy, które są niezbędne dla zdrowego wzrostu roślin. Cebula to także źródło siarki, która może wspomagać rozwój korzeni. Składniki te pomagają roślinom w syntezie chlorofilu oraz w ogólnym wzroście i rozwoju.

Jak przygotować odżywkę z cebuli?

Do stworzenia odżywki z cebuli potrzebujesz:

3 duże cebule

2 litry wody

Przygotowanie:

Cebule pokrój na kawałki, zalej wodą i gotuj przez 15 minut. Po ostudzeniu i przecedzeniu stosuj, rozcieńczając w proporcji 1:10, czyli np. 1 łyżka wywaru z cebuli na ok. 150 ml wody.

Jak stosować odżywkę z cebuli?

Stosowanie:

Odżywkę stosuje co 2-3 tygodnie.

Przechowywanie:

Najlepszą praktyką jest przygotowywanie odżywki z cebuli na bieżąco przed użyciem, aby zapewnić najwyższą jakość i skuteczność. Przechowywanie odżywki przez dłuższy okres może prowadzić do utraty skuteczności i jakości składników odżywczych. Jeśli już koniecznie chcesz przechować wywar, wstaw do w szczelnie zakręconym słoiku do lodówki. Wyrzuć, gdy tylko zacznie fermentować. Stosuj do kwiatów, mieszając z letnią wodą. Odżywka powinna mieć temperaturę pokojową podczas stosowania.

Do jakich roślin stosować odżywkę z czosnku?

Odżywka z czosnku sprawdzi się zwłaszcza do róż, hortensji czy lawendy. Jednak należy stosować ją z umiarem, bo ma intensywny zapach. Ma właściwości odstraszające owady i niektóre szkodniki. Jest szczególnie korzystna dla roślin, które są podatne na ataki szkodników, takich jak mszyce, przędziorki czy pająki czerwone. Warto ją stosować profilaktycznie lub gdy zauważymy szkodniki na roślinach.

Podatne na szkodniki zimą są paprocie, zamiokulkasy, fiołki afrykańskie, skrzydłokwiat, hortensje pokojowe, azalie doniczkowe, draceny i fikusy.

Odżywka z czosnku zazwyczaj nie wpływa znacząco na pH gleby, więc można ją stosować w glebach o różnym pH, w zależności od potrzeb konkretnej rośliny.

Odżywka z czosnku zawiera przede wszystkim składniki związane z czosnkiem, takie jak związki siarki (np. allicyna) oraz inne fitochemikalia. Te składniki mają działanie odstraszające na niektóre szkodniki.

Jak przygotować odżywkę z czosnku?

Potrzebne składniki:

5 ząbków czosnku

2 litry wody

Przygotowanie: