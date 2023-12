Sansewieria. Co to za roślina?

Sansewieria (SansevieriaThunb.), nazywana inaczej wężownicą, to roślina doniczkowa należąca do rodzaju dracena. Rodzaj ten obejmuje około 70 gatunków roślin: krzewiastych sukulentów oraz sucholubnych roślin zielnych. Większość z tych roślin pochodzi z Afryki Równikowej i Południowej, a także z tropikalnej Azji oraz Półwyspu Arabskiego.

Sansewieria posiada proste, grube liście w kształcie miecza. Liście te są wieczne zielone. Ich barwa jest ciemnozielona, przy czym ozdobione są one jasnozielonymi, poprzecznymi paskami. U niektórych odmian brzegi liści są zabarwione na żółto. Niektóre sansewierie tworzą niskie rozety, u innych zaś liście są proste i wystrzelają pionowo w górę. Sansewieria osiąga wysokość od 20 cm do nawet 3 m.

Wymagania uprawowe oraz pielęgnacja sansewierii

Pod względem pielęgnacji jest to roślina mało wymagająca, która jest niezwykle wdzięczna w uprawie. Oczywiście pod warunkiem, że przestrzegamy podstawowych zasad.

Stanowisko i podłoże.Sansewieria lubi podłoże dobrze przepuszczalne, które nie zatrzymuje wody. Sansewieria lubi stanowiska jasne, o dużej ilości rozproszonego światła. Latem nie wystawiajmy jej na pełne, bezpośrednie słońce.

Podlewanie i nawożenie. Wszystkie odmiany sansewierii są sukulentami. A sukulenty to rośliny, które magazynują wodę w swoich tkankach. Do podlewania stosujemy miękką, odstaną wodę i podlewamy roślinę wyłącznie wtedy, kiedy jej podłoże zupełnie przeschnie. Choć sansewieria sama magazynuje wodę, nie oznacza to, że możemy ją zostawić bez podlewania przez kilka tygodni. Najlepiej podlewać ją regularnie, średnio co 2 tygodnie. Dodatkowo co drugie-trzecie podlewanie możemy zastosować płynny nawóz uniwersalny w dawce zalecanej na opakowaniu. Nawozimy pełną dawką od wiosny do jesieni, zimą zaś ograniczamy nawożenie do połowy dawki oraz zmniejszamy częstotliwość do jednego nawożenia na dwa miesiące.

Aby sansewieria ładnie rosła, warto pamiętać o tym, że lubi ona ciasne doniczki. Mała sansewieria posadzona w dużej doniczce skupi się przede wszystkim na rozroście korzeni zamiast na puszczaniu nowych liści i pędów. Dlatego doniczka musi być mała w porównaniu do wielkości rośliny.

Co zrobić, by sansewieria pięknie kwitła? Trzeba podstępu

Co zrobić, aby sansewieria pięknie nam zakwitła? Otóż warto pamiętać, że nie wszystkie gatunki wężownicy mogą zakwitnąć w warunkach domowych. Kwitnienie dotyczy m.in.: sansewierii cylindrycznej, gwinejskiej czy parva. Poza tym roślina musi być dojrzała i mieć co najmniej dwa lata. Sansewieria kwitnie raz w roku, późną wiosną lub wczesnym latem. Kwiaty pojawiają się na łodydze, która obrasta małymi pączkami. Wężownica ma kwiaty białe, kremowe lub w odcieniach różu i zieleni.

Jednak nie zawsze sansewieria chce kwitnąć. Kwiaty zazwyczaj pojawiają się po okresie przesuszenia pod koniec zimy. Wówczas roślina odbierając to jako zagrożenie, zaczyna kwitnąć, aby doszło do jej rozsiania. Oczywiście możemy przesuszyć ją celowo przed wiosną. Jednak pamiętajmy, żeby wznowić podlewanie, gdy tylko pojawią się pierwsze pąki.