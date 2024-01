Dobowe wahania temperatur i ich wpływ na drzewa w ogrodzie

Wraz z początkiem roku dni stają się coraz dłuższe i coraz częściej mocniej przygrzewa słońce. Pod wpływem jego promieni tkanki znajdujące się pod korą drzew zaczynają budzić się do życia. Nocami jednak bardzo często występują jeszcze silne mrozy. Ta różnica temperatur sprawia, że ogrzana w ciągu dnia kora szybko chłodzi się w trakcie nocy. Tkanki znajdujące się pod korą przemarzają.

W efekcie tego procesu na pniach drzew pojawiają się pęknięcia kory i tzw. rany zgorzelinowe. Ponadto drzewo może zacząć chorować i stać się bardziej podatne na ataki szkodników. Tego typu uszkodzenia występują najczęściej na korze od strony południowej i południowo-zachodniej, ponieważ te strony są najmocniej ogrzewane przez słońce. Dodatkowo im młodsze drzewo, tym bardziej narażone jest na ten problem.

Dlaczego należy wykonywać zabieg bielenia drzew?

Bielenie drzewzapobiega opisanym powyżej skutkom wahań temperatur między dniem a nocą. Pomalowana na biało kora w znaczący sposób odbija promienie słoneczne, dzięki czemu nie nagrzewa się tak mocno. Ponadto lepiej widoczne stają się na niej szkodniki. Dzięki temu łatwiej mogą zostać zauważone przez polujące na nie zwierzęta. Nie jest jednak prawdziwe powszechne twierdzenie, że bielenie drzew samo w sobie zwalcza szkodniki.

Warto pamiętać o tym, że nawet łagodne zimy nie zwalniają nas z obowiązku bielenia drzew, jeśli chcemy zapewnić im jak najlepsze warunki do wzrostu i rozwoju. Stosunkowo ciepły styczeń i luty sprawiają, że tkanki znajdujące się pod korą drzewa szybko budzą się do życia. Kiedy następuje nagłe ochłodzenie, kora staje się – w przypadku, kiedy drzewo nie zostało zabezpieczone przez zabieg bielenia – bardziej podatna na uszkodzenia.

Jak prawidłowo wykonać bielenie drzew?

Na bielenie drzew najlepiej wybrać bezdeszczowy dzień, w trakcie którego nie świeci słońce, a temperatura wynosi przynajmniej 5 stopni Celsjusza. Zabieg ten można przeprowadzić już w grudniu. Najpóźniejszym terminem jest przełom stycznia i lutego. To wówczas istnieje największe prawdopodobieństwo dużych dobowych wahań temperatur, które spada wraz ze zbliżaniem się wiosny.

W związku z tym bielenie drzew dopiero w marcu czy kwietniu nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Często konieczne okazuje się nawet kilkukrotne powtórzenie bielenia drzew. Jest ono wymagane w przypadku częstych opadów deszczu i śniegu, w wyniku których część wapna użytego do bielenia zostaje spłukana.

Bielenie drzew. Jak samodzielnie przygotować potrzebny preparat?

Specjalistyczne środki do bielenia drzew można kupić w sklepach ogrodniczych. Można jednak wykonać je samodzielnie. W tym celu należy wymieszać 1 kg tlenku wapnia, czyli wapna palonego i 5 l wody. Uzyskamy wówczas mleko wapienne, zwane najczęściej po prostu wapnem. Można oczywiście przygotować więcej preparatu, zawsze jednak proporcja tlenku wapnia do wody powinna wynosić 1:5. Do tak powstałej mieszanki dodać możemy jeszcze odrobinę gliny lub krochmalu, dzięki czemu zyska ona lepszą przyczepność na korze.