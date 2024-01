Zanim przystąpisz do sprzątania, ważne jest, aby znać materiał, z którego wykonane są meble kuchenne. Meble z laminatu (płyty MDF lub sklejki) są stosunkowo łatwe w utrzymaniu. Jednak laminowane fronty myjemy innym środkiem, niż metalowe uchwyty czy szklane szybki.

Ogólne wskazówki pielęgnacyjne

Laminowane meble są stosunkowo łatwe w utrzymaniu. Do ich czyszczenia:

Używaj miękkich ściereczek, aby uniknąć zarysowań.

Możesz stosować mocniejsze środki czyszczące, ale unikaj tych z amoniakiem.

Regularnie wycieraj blaty, aby uniknąć trwałego zabrudzenia.

Elementy szklane - jak szyby w kuchennych szaflach czy metalowe - jak uchwyty szafek, czyść środkami do szkła i metalu.

Do szkła stosuj płyny, które nie zostawiają smug.

Metalowe powierzchnie najlepiej czyścić, używając środków do stali nierdzewnej lub chromu.

Zawsze wycieraj w kierunku polerowania metalu, aby uniknąć rysowania powierzchni.

Do elementów z tworzyw sztucznych używaj ciepłej wody z mydłem i miękkiej szmatki. Unikaj ściernych gąbek, które mogą porysować powierzchnię.

Mycie laminowanych szafek krok po kroku

Do usuwania tłuszczu z powierzchni kuchennych z laminatu idealnie sprawdzi się ocet. Ocet ma silny zapach, który może być nieprzyjemny dla niektórych osób. Zapach częściowo znika, gdy roztwór wyschnie, ale jeśli ci on przeszkadza do roztworu, możesz dodać olejek cytrynowy, bergamotowy czy eukaliptusowy. Nadadzą zapach i mają właściwości odkażające.

Ocet rozcieńcz z wodą w proporcji 1 części octu na 2 części wody.

rozcieńcz z wodą w proporcji 1 części octu na 2 części wody. Dodaj 10 kropli wybranego olejku zapachowego.

Użyj roztworu do przetarcia szafek. Ocet pomoże również w usunięciu nieprzyjemnych zapachów.

Jeśli potrzebujesz mocniejszego środka do grubszej warstwy tłuszczu, użyj równych części octu i wody np. połącz 1 szklankę octu z 1 szklanką wody.

użyj równych części octu i wody np. połącz 1 szklankę octu z 1 szklanką wody. W przypadku bardzo silnych zabrudzeń możesz użyć wyższej koncentracji octu, stosując 2 części octu na 1 część wody. Jednak zawsze przetestuj roztwór octowy na małym, mniej widocznym obszarze, aby upewnić się, że nie uszkodzi powierzchni.

Szklane szyby i metalowe uchwyty przetrzyj roztworem z kwaskiem cytrynowym. Kwasek pomoże usunąć zwłaszcza osady wapienne, ale także inne zabrudzenia.

Rozpuść kwasek cytrynowy w wodzie. Typowa proporcja to około 1 łyżeczka kwasku cytrynowego na 1 litr ciepłej wody.

Namocz miękką, czystą ściereczkę w przygotowanym roztworze.

Przetrzyj powierzchnie mebli kuchennych roztworem, upewniając się, że nie pozostawiasz nadmiaru płynu.

Zamiast kwasku cytrynowego można użyć soku wyciśniętego z cytryny.