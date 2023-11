Nie tylko tuż przed przyjściem gości wypada posprzątać kuchnię. Zanim zaczniemy gotowanie świątecznych pyszności, warto wyczyścić okap. Dzięki temu będzie on lepiej spełniał swoją funkcję i zapachy z gotowania nie przejdą nam do domu, a aromaty nie wnikną w tapicerowane krzesła czy narzuty na kanapy. Ponadto takie "zapachy" niosą mikroskopijne cząsteczki tłuszczu, który osiada na meblach, a później lepiej przywiera do niego kurz. Jednym słowem, w trosce o to, by w reszcie domu dłużej było czysto warto… czyścić kratkę i obudowę okapu regularnie, czyli co najmniej raz w miesiącu. A już na pewno przed i po większym gotowaniu, takim jak świąteczne. Pamiętaj, że tłuszcz zatyka otwory w okapie. Przestaje on spełniać swoje funkcje, a z czasem, może to doprowadzić do jego uszkodzenia. Jak zrobić to szybko, a skutecznie?

Krok po kroku

Mimo że okapy dzielą się na kominowe, podszafkowe czy wyspowe, a także na wyciągi i pochłaniacze, w budowie są one podobne. Mają bardzo podobne elementy i kolejność czyszczenia będzie taka sama. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, z jakiego materiału jest wykonany okap i do tego dopasować czyszczenie.

Najpierw odłącz okap od źródła prądu.

Następnie załóż rękawiczki (najlepiej nitrylowe) i wyjmij kratkę.

Oczyść filtr.

Usuń zanieczyszczenia wewnątrz.

Wyczyść obudowę zewnętrzną.

Jak oczyścić kratkę?

Na kratce osadza się najwięcej tłuszczu, brudu, kurzu. W zależności od tego, jak dużo gotujemy, i jak często ją czyścimy, może wystarczyć tylko umycie kratki wodą z łagodnym detergentem. Ale może się okazać konieczne nałożenie domowej pasty czy wymoczenie jej w specjalnym roztworze.

Najpierw wyjmij kratkę. Zwykle mocowana jest na klipsy. Umyj kratkę wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń (na 1 szklankę wody 1 kropla płynu). Następnie, jeśli jest nadal zabrudzona, nałóż na nią pastę sodową. Wymieszaj 2 łyżki sody oczyszczonej z 2 łyżkami wody i 2 łyżkami soku wyciśniętego z cytryny lub innego cytrusa (pomarańcza, grejpfrut). Pastę nałóż na kratkę. Zostaw na 30 minut, następnie spłucz pastę. Umyj kratkę pod bieżącą wodą.

Dobrym sposobem jest także zagotowanie wody z sodą oczyszczoną (na 1 litr wody dodajemy 3 torebki sody). W gorącym roztworze zanurz kratki (możesz także filtr aluminiowy). Mocz 2 godziny. Wyjmuj i domyj zabrudzenia gąbką i kroplą płynu do mycia naczyń.

Jak oczyścić filtr?

Filtr może być aluminiowy, węglowy czy plazmowy. Czyszczenie jest uzależnione od materiału, z którego jest wykonany.

Filtr aluminiowy wkładamy do wody z dodatkiem łagodnego detergentu jak płyn do mycia naczyń. Na 2 szklanki ciepłej wody dodaj 1 kroplę płynu. Wymieszaj. Włóż filtr i zostaw na 30 minut. Następnie miękką szczoteczką, wyszoruj go pod bieżącą wodą.

Filtr aluminiowy, podobnie jak kratkę, możesz włożyć także do zmywarki i myć na programie 50 st.

Filtra węglowego nie czyścimy, tylko wymieniamy co 3-4 miesiące.

Nowością na rynku są filtry plazmowe. Producenci reklamują, że dzięki ich konstrukcji nie trzeba ich myć, ani oczyszczać, a wymieniamy je co 10 lat.

Usuwanie zanieczyszczeń wewnątrz okapu

Czyszczenie okapu należy dostosować do tego, z jakiego materiału jest zrobiony. Zwykle jest to stal nierdzewna. Na okapie najwięcej jest tłustych plam. Okazuje się, że jeśli zaczniemy je pocierać gąbką z dodatkiem płynu i detergentu, tłuszcz zacznie się mazać i rozcierać. Dlatego trzeba posłużyć się sprytnym trikiem i… zwalczyć tłuszcz tłuszczem!

Najpierw posmaruj najbardziej zatłuszczone miejsca oliwą lub olejem. Następnie przykryj je ściereczkę z mikrofibry nasączoną gorącą wodą. Zostaw tak na kwadrans. Po tym czasie, używając ciepłej wody i gąbki, umyj okap.

Następnie wlej do butelki ze spryskiwaczem wodę, ocet i sok z cytryny (1 szklankę octu, 1 szklankę wody i sok z ćwiartki cytryny). Zakręć spryskiwacz, potrząśnij i spryskaj okap. Wytrzyj do sucha ręcznikiem papierowym. Wodę z octem i sokiem warto mieć w spryskiwaczu zawsze pod ręką, bo przy jej pomocy wyczyścimy wiele innych powierzchni w domu.

Mycie okapu na zewnątrz

Ostatni etap to wyczyszczenie zewnętrznej części okapu. Może on być zrobiony ze stali nierdzewnej, lakierowanej stali, szkła, a także drewna, tworzywa sztucznego, laminatu, ceramiki.Jedna sprawa to pozbycie się brudu, a druga wyczyszczenie powierzchni tak, by nie było smug i zacieków.