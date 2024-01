Zimą nie ma efektywnej wymiany powietrza z zewnątrz, a dodatkowo zazwyczaj spędzamy więcej czasu w domu i gotujemy tłustsze potrawy, by się rozgrzać. Prowadzi to do większej "produkcji" kurzu (odpadki skóry, włosów, włókna z ubrań) i cząstek tłuszczu, które osiadają na naszych pięknych, drewnianych meblach. Jednak zanim przystąpimy do sprzątania, ważne jest, aby znać materiał, z którego wykonane są meble kuchenne. Drewno wymaga innego traktowania niż plastik czy metal.

Do drewnianych powierzchni używamy łagodniejszych środków, które nie uszkodzą struktury drewna.

Ogólne wskazówki pielęgnacyjne

Drewniane meble kuchenne wymagają delikatnego traktowania:

Używaj miękkiej szmatki i łagodnych środków.

Unikaj zbyt dużej ilości wody, która może uszkodzić drewno.

, która może uszkodzić drewno. Do usuwania tłuszczu i kurzu zastosuj roztwór wody z łagodnym mydłem.

Po czyszczeniu wytrzyj do sucha, aby uniknąć pozostawienia smug.

Mycie drewnianych szafek krok po kroku

Do usuwania tłuszczu i kurzu z szafek kuchennych sprawdzi się woda z dodatkiem mydła w płynie. Roztwór ten działa na większość powierzchni bez ryzyka uszkodzenia. Najlepsze będzie mydło marsylskie. Mydło marsylskie skutecznie usuwa brud i tłuszcz, jednocześnie zachowując naturalny połysk drewna.

Idealna proporcja to około 1 łyżeczki mydła w płynie na 1 litr ciepłej wody.

Rozpuść mydło w ciepłej wodzie, mieszając delikatnie, aby uniknąć nadmiernej piany.

mieszając delikatnie, aby uniknąć nadmiernej piany. Zanurz miękką, czystą ściereczkę w roztworze, a następnie dokładnie wyżmij, aby była tylko lekko wilgotna.

Przetrzyj powierzchnie szafek, wytwarzając pianę, ale unikaj nadmiernego namaczania drewna.

wytwarzając pianę, ale unikaj nadmiernego namaczania drewna. Po przetarciu powierzchni użyj suchej, miękkiej ściereczki do dokładnego wytarcia, aby uniknąć pozostawienia wody na drewnie.

Zamiast mydła w płynie możesz użyć płynu do mycia naczyń. Zastosuj mieszankę 1 łyżeczki płynu do mycia naczyń na 1 litr ciepłej wody. Użyj tak samo, jak roztworu z mydłem.

Do polerowania drewnianych powierzchni sprawdzi się czarna herbata. Jednak warto pamiętać, że herbata może wpłynąć na kolor drewna, szczególnie jeśli jest ono jasne. Herbata zawiera taniny, które mogą działać jako naturalny barwnik. Im mocniejszy napar, tym bardziej może przyciemnić drewno.

Ciemne meble są mniej podatne na zmianę koloru, dlatego możesz użyć mocniejszego naparu herbaty. Proporcja to około 2-3 torebki herbaty na 1 litr wody.

Dla jasnych mebli warto użyć słabszego naparu, aby zminimalizować ryzyko zmiany koloru. Możesz użyć 1 torebki herbaty na 1 litr wody.

Pamiętaj, że drewno jest wrażliwe na wilgoć. Nadmiar wody i wodnych roztworów może spowodować jego pęcznienie, deformacje lub pleśnienie.

Mniej znane metody czyszczenia drewna

Do czyszczenia i odświeżania drewnianych powierzchni możesz użyć ciepłego mleka, również takiego po terminie przydatności.

Jeśli mleko skwaśniało, dodaj do niego 10 kropli olejku z drzewa sandałowego, cedrowego lub herbacianego, by poprawić zapach. Olejki te mają bogaty, drzewny aromat i dodatkowo zakonserwują drewno.

Olejki te mają bogaty, drzewny aromat i dodatkowo zakonserwują drewno. Zwilż ściereczkę w ciepłym mleku i przetrzyj drewno, a następnie wytrzyj je do sucha drugą ściereczką.

Do pielęgnacji i czyszczenia mebli kuchennych wykonanych z drewna można wykorzystać olej mineralny lub olej lniany. Oleje te nawilżają drewno i chronią je przed wysychaniem i pękaniem.

Niewielką ilość oleju nałóż na miękką, czystą ściereczkę.

Delikatnie wmasuj olej w drewno, idąc wzdłuż usłojenia. Pozwól olejowi wsiąknąć, a następnie wytrzyj nadmiar oleju czystą ściereczką.

Olejowanie drewnianych mebli kuchennych powinno być wykonywane co kilka miesięcy (2-3 razy w roku).

Jak wyczyścić frezowane meble?

Wzory i zagłębienia szczególnie gromadzą kurz i brud. Do delikatnego czyszczenia detali i zagłębień użyj starej, miękkiej szczoteczki do zębów.