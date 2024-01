Jak usunąć wosk z ubrania?

To częsty problem, w przypadku którego klasyczne pranie odzieży niewiele pomoże. Jednym z najprostszych i najskuteczniejszych sposobów na pozbycie się wosku z ubrania jest jego zamrożenie. Włóż zatem część garderoby do foliowej torebki, a następnie umieść w zamrażarce. Po kilku godzinach wosk stwardnieje, co znacznie ułatwi jego usunięcie. Co ciekawe, ta metoda jest skuteczna również w walce z plamami po żywicy.

Powszechną metodą jest także zastosowanie wody z szarym mydłem. Po prostu wyszoruj detergentem poplamione miejsce, a następnie wypierz w programie, którego zwyczajowo używasz.

Można także zastosować inne rozwiązanie. Ale pamiętaj, że ta metoda zawsze wiąże się z ryzykiem uszkodzenia odzieży i trzeba być przy tym bardzo ostrożnym. Po usunięciu nadmiaru wosku podłóż bibułę lub papier pod i na zaplamione miejsce. Następnie rozgrzej żelazko - jednak nie do maksymalnej temperatury i delikatnie przesuń nim w poplamionym miejscu.

Usuwanie wosku kosmetycznego

Usuwanie z ubrania wosku kosmetycznego (np. po depilacji) również jest niemałym wyzwaniem, ale istnieje kilka wypróbowanych metod. Można zastosować tłusty krem, który nakłada się bezpośrednio na zabrudzenie: powinien on pomóc rozpuścić wosk. Alternatywą jest zastosowanie oliwki lub oleju spożywczego. W tym przypadku należy nawilżyć nimi chusteczkę i dopiero wtedy przetrzeć ślad po zabrudzeniu. Niestety każda z tych metod wymaga dużej ostrożności, ponieważ może doprowadzić do powstania nowych zabrudzeń.

Jak usunąć wosk z dywanu?

Jeżeli wosk rozlał się na dywanie, najskuteczniejszym sposobem będzie użycie ciepła. Wystarczy położyć gazetę lub papier śniadaniowy w danym miejscu i na chwilę przycisnąć do niego żelazko. Wosk powinien wniknąć w materiał, a dywan pozostanie czysty. Należy przy tym pamiętać, aby nie ustawiać żelazka na maksymalną moc, ani nie trzymać go zbyt długo w jednym miejscu. Niektórych dywanów w ogóle nie można traktować żelazkiem, dlatego przed podobną ingerencją sprawdź najpierw metkę – tak jak w przypadku ubrań. Będzie to szczególnie ważne, jeśli posiadasz dywan z wiskozy, czyli delikatnego, podatnego na uszkodzenia materiału. Najlepiej będzie go wyczyścić mydłem i ciepłą (ale nie gorącą) wodą.

Niestety w niektórych przypadkach zastosowanie domowych sposobów może nie okazać się dość skuteczne. Jeśli nie chcesz sam ryzykować ze stosowaniem dostępnej w sklepach chemii, to lepiej wybrać opcję skorzystania z usług profesjonalnej pralni.

Usuwanie wosku z mebli

Jeżeli na drewnianych meblach pojawiły się plamy z wosku, dobrą metodą będzie zamrożenie ich za pomocą lodu. Przez jakiś czas przykładaj kostki do miejsca, które chcesz wyczyścić, aż zabrudzenie stwardnieje. Następnie należy podważać wosk płaskim narzędziem, np. szpachelką lub plastikowym nożykiem. Jednocześnie zawsze trzeba robić to możliwe ostrożnie, aby nie uszkodzić powierzchni mebla. Kolejnym krokiem jest przemycie plamy wodą z mydłem lub środkiem, którym zazwyczaj czyścisz meble. W przypadku mebli woskowanych lepiej będzie zastosować rozpuszczalnik do wosków.

Co zrobić z resztą wosku?

Po usunięciu większych kawałków wosku na tkaninie może pozostać drobna plama. W takiej sytuacji najlepiej użyć spirytusu mineralnego, np. przykładając do zabrudzenia nasączony nim wacik lub kawałek tkaniny. W przypadku delikatniejszych materiałów lepiej jest zastosować roztwór wody i octu spirytusowego. Następnie wrzuć odzież do pralki i wypierz ją tak jak zwykle.