Zapchany zlew to częsty problem, szczególnie po intensywnym gotowaniu w okresie przedświątecznym. Tłuszcz, resztki jedzenia, a nawet drobne odpady mogą prowadzić do zatorów, które utrudniają codzienne funkcjonowanie w kuchni. Na szczęście istnieje wiele skutecznych, domowych sposobów, które pomogą szybko i bezpiecznie rozwiązać ten problem.

Proste i skuteczne metody

Kiedy zmagasz się z zapchanym zlewem, pierwszym krokiem jest sięgnięcie po proste, domowe metody, które często okazują się niezwykle skuteczne. Poniżej podajemy kilka sprawdzonych sposobów, które możesz wypróbować, zanim zdecydujesz się na bardziej zaawansowane techniki.

Sięgnij po gorącą wodę i detergent. Gorąca woda w połączeniu z płynem do naczyń to jedna z najprostszych i najbardziej dostępnych metod. Detergent pomoże rozpuścić tłuszcz i inne substancje, które mogą blokować odpływ.

Zagotuj 1 litr wody i dodaj do niej 6-7 kropli detergentu. Powoli wlej mieszankę do odpływu zlewu. Poczekaj kwadrans, a następnie sprawdź, czy woda zaczęła odpływać. Jeśli to nie pomogło, sięgnij po sól i ocet.

Sól i ocet to kombinacja, która reagując chemicznie, tworzy pianę, która może przetkać zatory. Do odpływu wsyp pół szklanki soli. Dodaj pół szklanki białego octu. Poczekaj 15-20 minut, a następnie spłucz zlew gorącą wodą.

Zamiast soli możesz użyć sody oczyszczonej. Do odpływu wsyp pół szklanki sody oczyszczonej. Dodaj pół szklanki octu. Odczekaj około 30 minut, po czym spłucz gorącą wodą.

Mechaniczne sposoby udrażniania

Gdy domowe sposoby za pomocą soli czy sody i octu, nie przynoszą oczekiwanych efektów, warto zwrócić się ku mechanicznym metodom udrażniania zlewu. Są one nieco bardziej zaawansowane, ale nadal możesz spróbować sama je wykorzystać.

Przepychaczka może okazać się niezastąpiona w walce z zatorami. Jej użycie jest proste, ale wymaga pewnej techniki. Upewnij się, że w zlewie jest trochę wody. Umieść przepychaczkę nad odpływem, tworząc szczelne zamknięcie. Energetycznie poruszaj przepychaczką w górę i w dół, zachowując szczelność. Sprawdź, czy woda zaczęła swobodnie odpływać.

Jeśli nie, może być potrzebna spirala kanalizacyjna. Spirala kanalizacyjna, nazywana także wężem kanalizacyjnym, jest skuteczna przy głębszych zatorach, których nie da się usunąć przepychaczką. Kupisz ją w markecie budowlanym. Cena jest uzależniona od długości i szerokości spirali.

Jak posługiwać się spiralą? Koniec spirali wprowadź do odpływu. Powoli przesuwaj ją w dół, aż natrafisz na opór. Delikatnie obracaj spirale, aby przebić się przez zator. Nie rób tego na siłę, by nie uszkodzić węża. Wyjmij spirale i spłucz odpływ wodą.

Jeśli masz myjkę ciśnieniową, możesz spróbować, usunąć zator za jej pomocą. Płukanie ciśnieniowe może być skuteczne, ale wymaga ostrożności. Wprowadź końcówkę wąskiej myjki do odpływu. Włącz urządzenie, kontrolując ciśnienie wody. Kontynuuj pompowanie wody, aż zator zostanie usunięty. Postępuj ostrożnie, aby nie uszkodzić rur. Zbyt duże ciśnienie i duży zator może spowodować rozsadzenie rur. Jeśli nie jesteś pewna swoich umiejętności, lepiej wezwij specjalistę. Zanim to zrobisz, możesz spróbować sięgnąć po chemiczne środki do udrażniania rur.

Chemiczne środki udrażniające

Na rynku dostępne są różne środki chemiczne przeznaczone do udrażniania rur. Zawierają one silne substancje, które mogą rozpuścić tłuszcze, włosy i inne organiczne zatory. Przeczytaj uważnie instrukcję na opakowaniu. Stosuj się do zalecanej dawki i czasu działania. Po użyciu dobrze spłucz zlew dużą ilością wody. Używaj rękawic ochronnych i unikaj wdychania oparów.

Przy udrażnianiu zlewu z rurami wykonanymi z plastiku (PVC lub ABS), istotne jest, aby unikać pewnych środków chemicznych i metod, które mogą uszkodzić plastik lub osłabić jego strukturę. Są to środki zawierające silne zasady, jak wodorotlenek sodu (NaOH) czy wodorotlenek potasu (KOH), silne kwasy (np. kwas siarkowy, kwas chlorowodorowy) czy niektóre rozpuszczalniki, takie jak aceton czy benzyna. Unikaj także stosowania wrzącej wody, ponieważ niektóre rodzaje plastiku mogą się odkształcać lub stopić pod wpływem wysokiej temperatury.

Silikonowe złączki między rurami są wykonane z elastycznego, trwałego materiału, który jest odporny na większość chemikaliów stosowanych w gospodarstwie domowym. Substancjami, które mogą zaszkodzić lub rozpuścić silikon, są wyżej wymienione substancje, które szkodzą plastikowym rurom, czyli silne zasady, kwasy i rozpuszczalniki.

Rury mogą być wykonane z miedzi lub stali galwanizowanej. Te materiały są odporne na większość chemikaliów, ale uważaj na substancje przyspieszające korozję jak związki siarkowe, amonowe i sól w przypadku miedzi oraz wodorotlenek sodu, kwas solny, związki siarki i chloru w przypadku stali galwanizowanej.