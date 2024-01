Tabletki do zmywarki, choć wygodne i powszechnie stosowane, często zawierają składniki chemiczne, które mogą być niekorzystne dla zdrowia jak fosforany, fenole, węglowodory, kwasy EDTA i NTA. Szereg badań wskazuje na potencjalne skutki uboczne długotrwałego narażenia na chemiczne środki czystości, takie jak zaburzenia hormonalne czy problemy ze skórą. Przejście na alternatywne, domowe rozwiązania, jest także rozwiązaniem bardziej ekonomicznym, pozwalające na oszczędności.

Co zamiast tabletek do zmywarek?

Naturalne środki, takie jak boraks, oferują skuteczność czyszczenia równorzędną z komercyjnymi produktami, jednocześnie minimalizując negatywny wpływ na zdrowie.

Boraks, znany również jako boran sodu, to minerał, który od wieków znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach życia codziennego. Jego naturalne pochodzenie (wydobywany jest z suchych zbiorników słonych wód) oraz szeroki zakres zastosowań, czynią go cennym składnikiem wielu środków czyszczących.

Dlaczego warto stosować boraks?

Jako środek czyszczący, boraks jest ceniony za swoje właściwości antybakteryjne, dezynfekujące oraz neutralizujące nieprzyjemne zapachy. Jest to środek niezwykle skuteczny, a jednocześnie delikatniejszy dla środowiska niż wiele chemicznych substancji zawartych w komercyjnych produktach. W przeciwieństwie do wielu tradycyjnych środków boraks jest wolny od fosforanów i chloru.

Do czego używać boraks?

Stosowanie boraksu w gospodarstwie domowym jest proste i wielozadaniowe. Może on służyć jako środek czyszczący powierzchnie, wzmocnienie działania detergentów do prania, a nawet jako środek zwalczający insekty. Jego uniwersalność sprawia, że jest doskonałą alternatywą dla wielu specjalistycznych produktów, co może przyczynić się do redukcji ilości chemikaliów w domu

Boraks może być też używany jako zamiennik tradycyjnych tabletek do mycia naczyń. Jego właściwości dezynfekujące i odplamiające zapewniają czystość i blask naczyń, nie pozostawiając śladów i smug. Dodatkowo jego naturalne składniki są bezpieczne dla szkła, porcelany oraz metalu, co czyni go wszechstronnym środkiem do zmywarek.

Jak używać boraksu do zmywarki?

Zacznij od przygotowania mieszanki boraksu z innymi naturalnymi składnikami. Standardowy przepis to połączenie równych części boraksu i sody oczyszczonej. Soda oczyszczona wzmacnia działanie czyszczące boraksu, a także pomaga zmiękczać wodę, co jest szczególnie korzystne w obszarach z twardą wodą.

Do każdego cyklu zmywania dodaj około 2 łyżki stołowe przygotowanej mieszanki. Należy umieścić ją bezpośrednio w komorze na detergent w zmywarce. W przypadku bardzo zabrudzonych naczyń lub twardszej wody możesz zwiększyć ilość do 3 łyżek.

Dla dodatkowego efektu czyszczenia i połysku możesz dodać łyżeczkę octu do komory na płyn nabłyszczający w zmywarce. Ocet pomoże usunąć pozostałości i zapewni naczyniom dodatkowy blask, działając również jako naturalny płyn nabłyszczający.

Boraks może być również wykorzystany do oczyszczenia samej zmywarki. Raz na jakiś czas, opróżnij zmywarkę i uruchom pełny cykl z użyciem boraksu, aby usunąć osady z kamienia i inne zabrudzenia, co pomoże utrzymać zmywarkę w dobrym stanie.

Bezpieczeństwo stosowania boraksu

Boraks używany do czyszczenia naczyń czy zmywarki jest bezpiecznym preparatem. Jednak niegdyś boraks był także składnikiem kosmetyków i past do zębów. W ostatnich latach jego obecność w produktach kosmetycznych i higienicznych, w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych, została ograniczona ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa.

W Unii Europejskiej boraks i inne związki boru są klasyfikowane jako substancje mogące zakłócać funkcje rozrodcze, co doprowadziło do wprowadzenia ograniczeń w stosowaniu tych substancji w produktach kosmetycznych. W rezultacie boraks rzadko jest obecny w nowoczesnych kosmetykach i pastach do zębów sprzedawanych w Europie.

W Stanach Zjednoczonych Food and Drug Administration (FDA) również ograniczyła użycie boraksu w produktach kosmetycznych i higienicznych, zalecając unikanie jego stosowania, szczególnie w produktach przeznaczonych dla dzieci.

Choć boraks jest naturalnym środkiem, należy go używać z rozwagą. Trzymaj go w zamkniętym pojemniku z dala od dzieci i zwierząt oraz unikaj bezpośredniego kontaktu z oczami i skórą.